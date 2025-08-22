Ninja Warrior Germany Staffel 10 startet im September: Fans erwartet danach eine große Veränderung

Im September startet Staffel 10 von Ninja Warrior Germany. Nach der Jubiläumsstaffel müssen sich Fans von einem der Moderatoren verabschieden.

Seit 2016 läuft Ninja Warrior Germany bei RTL. Seitdem durften sich Fans jährlich über eine neue Staffel der „stärksten Show Deutschlands“ freuen und ab 2021 gab es sogar mehrere Ableger der beliebten Sportsendung: Team Ninja Warrior Germany, Ninja Warrior Germany Kids und Ninja Warrior Germany Allstars. Kommentiert und moderiert wird die Show von Beginn an von Laura Wontorra, Jan Köppen und Frank Buschmann.

Nach Staffel 10 wird Sport-Kommentator Frank Buschmann seinen Platz jedoch räumen und die Show verlassen.

Ninja Warrior Germany Staffel 10: Darauf können sich Fans freuen

Die 10. Staffel von Ninja Warrior Germany startet ab dem 19. September bei RTL. Eine Woche im Voraus kann die jeweilige Folge bereits bei RTL+ gestreamt werden.

Die 10 besten Athleten jeder Show kommen eine Runde weiter, doch 2025 ist einiges anders. Die besten vier Athleten jeder Vorrunde müssen nicht nur an der endlosen Himmelsleiter kämpfen. Sie qualifizieren sich zusätzlich für ein weltweit einmaliges Jubiläums-Special Der direkte Weg ins Finale. Das wird direkt nach den Vorrunden ausgestrahlt. Dort dürfen die Kandidat:innen jedoch nur hangeln. Die Plätze 1-10 erhalten ein Final-Ticket. Alle anderen Athleten müssen in zwei Halbfinals um ihren Platz im Finale kämpfen.

René Casselly, der 2021 als erster Deutscher Ninja Warrior gewann, will es in der Jubiläumsstaffel erneut wissen und tritt gegen große Konkurrenz an. Neben Casselly sollen auch weitere Ex-Athleten zurückkehren.

Bye, bye Buschi: Deshalb hört Frank Buschmann nach 10 Staffeln auf

Frank Buschmann hat Ninja Warrior Germany maßgeblich geprägt, immerhin sitzt er mit Jan Köppen seit 2016 am Kommentatoren-Pult. Jetzt ist für Buschi allerdings Schluss und er legt das Mikrofon bei RTL nieder. Wie er dem Sender verriet, habe er lange darüber nachgedacht, doch für ihn persönlich sei es die richtige Entscheidung:

Ich hatte in meinem Leben immer ein Gespür dafür, wann ich etwas Anderes/Neues machen möchte. 10 Staffeln habe ich die Show, die ich immer auch als mein Baby empfunden habe, voller Leidenschaft begleitet. Zuletzt habe ich aber eine Form von Müdigkeit gespürt, die meiner Vorstellung, so ein Format zu begleiten, nicht gerecht wird. Irgendwann ist es einfach Zeit, neue Reize zu setzen.

Buschi werde sich nicht aus dem TV zurückziehen, er werde sich nur anderen Projekten widmen.