Tom Hanks unterbrach Filmdreh wegen einer Frau: Das ist der bewegende Grund

Immer wieder kommt es vor, dass Hollywoodstars ungewollt Hochzeiten crashen. Dass ein ganzer Filmdreh eine Heirat verzögert, ist einem Paar wegen Tom Hanks passiert.

Für Filmdrehs werden immer wieder ganze Straßen und ganze Stadtteile abgesperrt, damit in Ruhe und ohne vorbeilaufende Passanten gedreht werden kann. Bei den Dreharbeiten zum Thriller Illuminati mit Tom Hanks wurde ausgerechnet einer Braut der Weg zu ihrer eigenen Hochzeit versperrt. Wie Tom Hanks auf diesen Fauxpas reagiert, könnt ihr hier nachlesen.

Dreharbeiten zu Illuminati bringen Hochzeitspläne durcheinander

2009 startete Illuminati, die Fortsetzung von The Da Vinci Code - Sakrileg, in den Kinos. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Dan Brown, der an der Produktion des Films beteiligt war.

Die Dreharbeiten zu Illuminati fanden damals im Sommer 2008 in Rom statt. Die Crew drehte gerade eine Szene rund um das Wahrzeichen Pantheon und bemerkten während ihrer Arbeit nicht, dass sie dabei einer Braut den Weg zu ihrer Hochzeit versperrten.

Lediglich Tom Hanks – der die Hauptrolle des Professors Robert Langdon spielte – bemerkte die Frau im weißen Kleid. Der Schauspieler reagierte sofort: Er unterbrach seine Arbeit und half der Braut, den Platz sicher zu überqueren. Kurz darauf schlüpfte er wieder in seine Rolle. Die Frau konnte nicht dankbar genug sein.

Tom Hanks, der Hochzeits-Crasher

Tom Hanks und Hochzeiten verbinden eine lange Geschichte. Denn der Hollywoodstar ist ein echter Hochzeits-Crasher. Schon 1993 lief Hanks in South Carolina zufällig in die Braut Mary Dunning Chapman, die gerade kurz vor ihrer Trauung stand.

2016 crashte Tom Hanks das Fotoshooting eines Brautpaares im Central Park in New York und verewigte die beiden sogar auf seinem eigenen Instagram-Kanal:

2021 überraschte der Schauspieler Diciembre und Tashia Farries am Strand von Santa Monica bei ihrer Strandhochzeit. Hanks platze in die Feier herein und zur Erinnerung machte er ein Foto mit den beiden. "Wir waren so mit uns beschäftigt, und als er auftauchte, war es schockierend und es dauerte eine Sekunde, bis wir es realisierten. Es war das Sahnehäubchen für unseren großen Tag", erzählte Diciembre Farries damals dem US-Magazin Today.