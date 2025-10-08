Promi Big Brother schockt Fans mit erstem Star auf der Exit-Liste: "Frage mich, wer das dann noch guckt?"

Die Kandidat:innen sind bei „Promi Big Brother“ zwar gerade erst in den TV-Container eingezogen, schon steht der erste Rauswurf in den Startlöchern. Dafür landen nach und nach Promis auf der Nominierungsliste. Der erste Name schockt die Fans.

Am Montag startete Promi Big Brother in die 13. Staffel und insgesamt 15 Promis zogen in den bekanntesten TV-Container Deutschlands. Dort wird es bald aber ganz schön eng und die Kandidat:innen müssen sich überlegen, auf wen sie am ehesten verzichten können. Welcher Name als erstes auf der Nominierungsliste landet und wie die Fans darauf reagieren, erfahrt ihr hier.

Promi Big Brother-Nominierung: Sie ist die unbeliebteste Mitbewohnerin

In der Folge vom Dienstag wird es plötzlich ernst bei den Promi Big Brother-Stars. Sie müssen einzeln einen unter ihnen nominieren. Der- oder diejenige mit den meisten Stimmen landet auf der Nominierungsliste. Während Achim, Doreen und Paco mit jeweils einer Stimme davonkamen, lieferten sich Désirée Nick und Christina ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Désirée Nick bekam am Ende drei und somit die meisten Stimmen von ihren Mitstreiter:innen.

Hier nachlesen: Diese Stars sind bei Promi Big Brother 2025 dabei

Dabei hatte sich Désirée in den ersten beiden Tagen in Sachen Entertainment besonders viel Mühe gegeben. Sie hatte sich im Luxus-Bereich nicht nur immer wieder lasziv gezeigt, sondern sorgte bei einem Schaumbad auch für nackte Tatsachen.

Fans sind von der Wahl geschockt

Anders als die Kandidat:innen wollen sich Fans noch nicht von „La Nick“ verabschieden. Zuschauer:innen sind von der Wahl der Promis überrascht, denn laut Instagram sei Désirée Nick die Einzige, die für richtige Unterhaltung sorge:

"Alle die Désirée nominiert haben, die haben das Showgeschäft absolut nicht verstanden! Die müssten sofort raus."

"Könnte null verstehen, wenn sie rausgevotet wird, ohne Harald und Sie wird die Staffel langweilig. "

"Wie kann man den Main Character nominieren? Sat.1 hat extra Kredit für sie aufgenommen. "

"Die wissen glaube ich nicht, was sie sich damit angetan haben und haben null Ahnung von Entertainment."

"Frage mich, wer das dann noch guckt? Ich dann nicht mehr. Die Frau ist der Hammer und sorgt für Unterhaltung, ich liebe Ihre Art. Queen der Satire muss bleiben."



Einige User:innen vermuten bereits, dass die anderen Promis Angst vor der TV-Ikone hätten, da sie ihnen die Show stehlen würde.