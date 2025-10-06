Überraschung bei Promi Big Brother 2025: Neben Jimi Blue Ochsenknecht sind diese 14 Stars dabei

Zum 13. Mal geht Big Brother mittlerweile in die Promi-Ausgabe. Diesmal hat die Show ein Starangebot, das sich sehen lassen kann. Alle Infos erfahrt ihr hier.

Vor zwei Tagen zogen die ersten Promis in das Haus von Promi Big Brother ein. Doch heute startet die erste Folge der neuen Staffel, und neben den hochkarätigen Stars, die schon dabei sind, zieht heute Abend kein Geringerer als Jimi Blue Ochsenknecht ein.



Diese Promis ziehen bei Promi Big Brother 2025 in den Container

Zwar sind schon einige Stars bei Promi Big Brother auf Sendung, doch heute Abend zieht auch noch Jimi Blue Ochsenknecht ein. Hier sind alle Stars von Promi Big Brother 2025 im Überblick:



Sarah-Jane Wollny (Die Wollnys, Temptation Island VIP)

(Die Wollnys, Temptation Island VIP) Andrej Mangold (Der Bachelor, Sommerhaus der Stars)

(Der Bachelor, Sommerhaus der Stars) Achim Petry (Sänger)

(Sänger) Michael Naseband (K11)

(K11) Christina Dimitriou (Dschungelcamp, The 50, Temptation Island)

(Dschungelcamp, The 50, Temptation Island) Laura Blond (Are You The One, Beauty and the Nerd, Kampf der Realitystars)

(Are You The One, Beauty and the Nerd, Kampf der Realitystars) Karina2you (TikTok-Influencerin)

(TikTok-Influencerin) Marc Terenzi (Sänger)

(Sänger) Doreen Dietel (Dahoam is Dahoam, Dschungelcamp)

(Dahoam is Dahoam, Dschungelcamp) Paco Herb (Love Island, Are You The One, The 50)

(Love Island, Are You The One, The 50) Pinar Sevim (taff Teenie WG, Big Brother, Kampf der Realitystars)

(taff Teenie WG, Big Brother, Kampf der Realitystars) Satansbratan (Influencer, Forsthaus Rampensau Österreich)

(Influencer, Forsthaus Rampensau Österreich) Désirée Nick (Kabarettistin, Dschungelcamp, Promi Big Brother)

(Kabarettistin, Dschungelcamp, Promi Big Brother) Harald Glööckler (Modedesigner, Dschungelcamp, My Style Rocks)

(Modedesigner, Dschungelcamp, My Style Rocks) Jimi Blue Ochsenknecht (Schauspieler, Rapper, Villa der Versuchung)

Die Kandidat:innen ziehen zwar wie gewohnt in den Container ein, doch nicht alle dürfen im komfortablen Teil leben. Einige Promis müssen ihre Nächte in einem Rohbau verbringen.

Alle Sendetermine von Promi Big Brother 2025 im Überblick

Am 4. Oktober startete schon die 13. Staffel von Promi Big Brother und Joyn begann mit seinem kostenpflichtigen 24-Stunden-Livestream zur Show. Heute Abend startet auf Sat.1 die reguläre Show und läuft dann für zwei Wochen täglich im Programm. Nach jeder Sendung moderieren Melissa Khalaj und Jochen Bendel Promi Big Brother – Die Late Night Show und gehen noch mal die Ereignisse des Tages durch.



Promi Big Brother läuft zwar jeden Tag auf Sat.1, doch nicht immer zur gleichen Uhrzeit. Hier findet ihr alle Sendetermine auf einen Blick:

