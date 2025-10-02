100.000 Euro winken auf dem Promihof: Diese Stars sind im neuen Reality-Format mit dabei

RTL Zwei ist mittlerweile eine erste Anlaufstelle für Realityformate. Sei es Kampf der Realitystars, Love Island oder auch Doku-Soaps wie Die Wollnys – Trash-TV-Fans kommen voll auf ihre Kosten. Jetzt gesellt sich mit Der Promihof ein weiteres spannendes Format ins Repertoire des Senders.
Der Promihof: Darum geht es in der neuen Realityshow
Der Promihof zieht die Realitystars ins ländliche Polen und konfrontiert sie dort mit dem harten Bauernhofleben. "Tierische Mitbewohner, gnadenlose Challenges und ein knallhartes Regelwerk" erwarten die Promis, wie RTL Zwei in seiner Pressemeldung berichtet.
Der Promihof funktioniert wie viele andere Reality-Shows mit unzähligen Challenges, bei denen die Stars sich vor dem Rauswurf (das "Große Ausmisten") sichern können. Der Person, die sich am Ende durchsetzen kann, winkt ein Preisgeld von 100.000 Euro. Wenn Regeln gebrochen werden, verringert sich das Preisgeld. Damit schließlich auch alle Regeln auf eingehalten werden, beaufsichtigt Landwirt Nino Sifkovits das Geschehen, der auch durch Diese Ochsenknechts und Unser Hof bekannt ist.
Diese Stars sind auf dem Promihof dabei
Auf den Promihof trauen sich Reality-Veteranen sowie Neulinge. Diese 21 Kandidat:innen stellen sich der Herausforderung in der Provinz:
- Giulia Siegel
- Gigi Birofio
- Paco Herb
- Pinar Sevim
- Cosimo Citiolo
- Aurelia Lamprecht
- Sandra Sicora
- Nadja Großmann
- Jenny Graßl
- Tim Kühnel
- Alessandra Riili
- "Thüringer Klöße"-Fritz
- Chelsea "Muddern" Montgomery
- Alicia King
- Nina Reh
- Emma Fernlund
- Chris Broy
- Saskia Beecks
- Laura Morante
- Ina Kina
- Mladen "Maki" Doric
Wann es mit Der Promihof losgeht
Ab dem 15. Oktober geht es los auf dem Promihof. Die Realityshow wird dann jeden Mittwoch um 20:15 Uhr auf RTL Zwei zu sehen sein. Wer sich nicht bis dahin gedulden kann, hat bereits ab dem 8. Oktober die Möglichkeit, die erste Folge vorab auf RTL+ zu schauen. Dort werden die neuesten Folgen immer eine Woche vorher ausgestrahlt.