Neues Sommerhaus-Paar steckt dank provokanten Aussagen direkt in der Beziehungskrise: "Ich vertraue keinem Mann"

Nach mittlerweile fünf Folgen zieht nun das erste Nachrückerpaar in das Sommerhaus der Stars. Dabei sorgen die beiden jetzt schon für Aufsehen. Wir stellen euch das Paar vor.

Die vierte Folge vom Sommerhaus der Stars lief gestern im Free-TV und zeigte am Ende bereits einen kleinen Vorgeschmack auf die kommende Episode. Darin war auch das erste Nachrückerpaar zu sehen, das es sich im Sommerhaus bequem macht und mit provokanten Aussagen für Aufmerksamkeit sorgt.



Sarah Joelle Jahnel und Ersin Akkaya: Was über die Sommerhaus-Nachrücker bekannt ist

In der fünften Folge des Sommerhauses der Stars rücken Sarah Joelle Jahnel und Ersin Akkaya als das erste von zwei Paaren in die Show nach. Während Ersin Akkaya noch recht unbekannt im Reality-TV ist, sorgte Sarah schon für einiges Aufsehen im deutschen Fernsehen.



Sarah Joelle Jahnel erlangte erstmals Aufmerksamkeit mit ihrem Auftritt bei Deutschland sucht den Superstar. Zwar schied sie beim Recall in der sechsten Staffel aus, schaffte es aber in Staffel 10 in die Top 15. Sie geriet nach ihrem Ausscheiden mit Dieter Bohlen aneinander, nachdem er sich abfällig ihr gegenüber geäußert hatte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Sie trat ab 2016 regelmäßig in Reality-Formaten wie Adam sucht Eva, dem Dschungelcamp oder Prominent getrennt auf. 2020 wurde sie Mutter einer Tochter, weshalb sie sich vorerst eine TV-Pause gönnte, bis sie jetzt wieder im Sommerhaus der Stars zu sehen ist.



Weitere TV-News:

"Ich vertraue keinem Mann": Schon zum Start gibt es Stress in der Beziehung

Im Sommerhaus kriselt es schon im Vorstellungsvideo zwischen den beiden. Sarah wirft Ersin vor, immer an allem Schuld zu sein. Auch ihre provokanten Aussagen sorgen für große Augen: "Monogame Beziehungen sind heutzutage gerade in unserer Generation beziehungsgestört." Außerdem rechnet sie mit dem männlichen Geschlecht ab: "Ich vertraue keinem Mann." Ersin lacht nur über die beiden Aussagen. Ob die beiden sich im Sommerhaus schlussendlich zusammenreißen können, bleibt noch abzuwarten.



In Folge 5 musste auch ein Paar das Sommerhaus der Stars verlassen. Tara Tabitha & Deniz Lodi traten gegen Ryan Wöhrl & Lina-Marie Baumann in der Exit-Challenge an. Dabei zogen Ryan und Lina-Marie den Kürzeren und verließen die Show als zweites Paar.



So könnt ihr das Sommerhaus der Stars schauen

Das Sommerhaus der Stars läuft jeden Dienstag um 20:15 Uhr auf RTL. Die neueste Folge kann schon eine Woche vor TV-Ausstrahlung auf RTL+ geschaut werden. Dort sind auch alle Folgen aus den vorigen neun Staffeln on demand verfügbar.

