Rote Rosen Vorschau: Arthur will um Amelie kämpfen

Zwischen Arthur und Amelie kriselt es bei Rote Rosen, doch Arthur will nicht aufgeben. Währenddessen versucht Valerie sich zu beweisen.

Nachdem Arthur (Vivian Frey) Amelies (Lara-Isabelle Rentinck) Heiratsantrag bei Rote Rosen abgelehnt hat, steckt ihre Beziehung in der Krise. Wird Arthur sich bei Amelie beweisen können?

Amelie zeigt Arthur die kalte Schulter

Achtung, der Artikel enthält Spoiler zur Folge 4166 vom 21. Mai



Nach den Streitereien in der Vergangenheit versucht Arthur, sich vor Amelie zu beweisen, doch die blockt ab. Selbst als er nach Hilfe mit Till (Francesco Oscar Schramm) fragt, will sie sich nicht darauf einlassen. Doch was Arthur nicht vorhergesehen hat: Bella (Alessia Mazzola) und Till stellen sich auf Amelies Seite.

Valerie (Maike Johanna Reuter) wird wegen ihrer Ideen von Victoria (Caroline Schreiber) gelobt und dabei auch von Mo (Yunus Cumartpay) ermutigt, in die Selbstständigkeit zu gehen. Doch als Julius (Jan Stapelfeldt) sich dagegen stellt, kommt es wieder zu Reibereien zwischen den beiden.

Ben (Hakim-Michael Meziani) und Tina (Katja Frenzel) kommen sich unerwartet näher, als es um die Renovierung ihres Hofes in Wendland geht. Dabei überkommt beide eine Leidenschaft aus früherer Zeit.

So könnt ihr Rote Rosen schauen

Rote Rosen läuft von Montag bis Freitag um 14:10 Uhr im Ersten. Wenn die aktuelle Folge in der ARD gelaufen ist, kann schon die nachfolgende Episode in der ARD-Mediathek angeschaut werden.