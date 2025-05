Rote Rosen-Vorschau: Elyas und Bellas Beziehung stehen vor einer unerwarteten Wendung

Elyas hinterfragt bei Rote Rosen seine Beziehung mit Bella. Währenddessen kommt Till immer noch nicht über den Tod seiner Mutter hinweg.

Nachdem Bella (Alessia Mazzola) bei Rote Rosen aus New York zurückgekehrt ist, steht ihre Beziehung mit Elyas (Mehmet Daloglu) auf dem Prüfstand. Wird sie auf Dauer noch Bestand haben?

Bella macht Elyas ein überraschendes Geständnis

Achtung, der Artikel enthält Spoiler zur Folge 4164 vom 19. Mai



Elyas und Bella stecken in einer Krise. Nachdem Bella aus New York zurückgekommen ist, finden beide nicht mehr zusammen. Jedes Gespräch über die Zukunft endet im Streit und für Elyas fühlt es sich an, als stünde die Beziehung vor dem Aus. Doch dann macht Bella ihm ein überraschendes Liebesgeständnis, bittet ihm aber sie bei ihren Entscheidungen zu helfen.

Till (Francesco Oscar Schramm) ist außer sich, als er erfährt, dass die Fahndung nach dem Unfallfahrer seiner Mutter eingestellt wird. Heiner (Rene Dumont) und Arthur (Vivian Frey) wollen ihm helfen und eine Gedenkzeremonie organisieren. Doch Till ist noch nicht bereit dafür.

Valerie (Maike Johanna Reuter) wird von Gisela (Martina Eitner-Acheampong) kritisiert, weil sie die ganze Nacht weg war. Sie findet aber wieder Trost bei Noah (Jan Liem), der ihr wieder vorschlägt die Nacht bei ihm zu verbringen.

So könnt ihr Rote Rosen schauen

Rote Rosen läuft von Montag bis Freitag um 14:10 Uhr im Ersten. Wenn die aktuelle Folge in der ARD gelaufen ist, kann schon die nachfolgende Episode in der ARD-Mediathek angeschaut werden.