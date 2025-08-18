So habt ihr das Leben eines Mega-Stars noch nie gesehen: Absoluter Stream-Geheimtipp begeistert mit Bilderrausch

Biopics und Dokumentationen über Stars fühlen sich alle gleich an. Oder? Wir und unser heutiger Tipp sagen: Nein! Müssen sie absolut nicht, wenn man eine geniale Idee mitbringt.

Filme über bekannte Künstler:innen haben meist dasselbe Problem: Aufgrund dessen, was sie erzählen, können sie eigentlich nur demselben Schema folgen. Die Struktur bleibt gleich, lediglich die Visualisierung der Persönlichkeit und Kunst kann in neue Richtungen wachsen. Doch auch da ist schon ein Geniestreich gefragt, um frisch und neu daherzukommen.

Glücklicherweise liefert Piece by Piece, die Geschichte des Werdegangs von Megastar Pharrell Williams, genau so einen Geniestreich. Was wäre denn, wenn man sich einfach ganz von realen Bildern verabschiedet? Wie kann man die überbordenden Ideen eines so bunten Hirns verbildlichen? Na, mit dem kreativen Medium schlechthin natürlich! Bei Sky Cinema und WOW könnt ihr das Ergebnis jetzt im Abo streamen.

Piece by Piece bei WOW erzählt, wie Pharrell Williams und seine Musik die Welt eroberten

Wie es im Leben nun einmal so läuft, müssen auch die ganz großen Stars einmal klein anfangen. Und so beginnen wir auch in der autobiographischen Erzählung Pharrell Williams’: Zuhause in seinem Zimmer, in seiner geliebten Nachbarschaft. Ein kleiner Junge, nennen wir ihn Pharrell, erlebt zum ersten Mal Musik so richtig.

Für ihn bedeutet das, dass Musik nicht nur Töne, sondern auch Farben umfasst. Denn seine Sinneswahrnehmung ist anders als die anderer. Er kann durch seine Synästhesie Musik bildlich als Farben vor sich sehen und entwickelt so eine ganz besondere Beziehung zum Medium.

Vom ersten Moment an ist klar: Musik wird sein Leben. Und so nimmt eine bunte, abenteuerliche Karriere ihren Lauf, begleitet von guten Freund:innen, Größen der Musikszene wie Snoop Dogg und Kendrick Lamar, und mit Kurs auf eine Zeit, in der sein Name weltbekannt werden sollte.

Piece by Piece kombiniert zwei absolute perfekte kreative Medien: Musik und Lego

Pharrell Williams und die Künstler:innen, mit denen er sowohl das Rampenlicht als auch das kreative Schaffen in all den Jahren teilte, erzählen strahlend von Musik, von Ideen, von Inspiration. Strahlend wie Kinder, die sich unbeschwert künstlerisch ausleben. Und genau deshalb ist die Grundidee von Piece by Piece ebenso simpel wie genial: einfach alles in Lego-Optik umsetzen!

Denn was ist das kreative Spielzeug schlechthin, mit dem jedes Kind sich ganze Welten erschafft? Natürlich, Lego. Besonders, wenn der Künstler, um den es geht, durch seine Synästhesie Bilder und Musik nie trennte. Die kleinen, vielseitigen Steinchen fügen sich mit Pharrells Musik so perfekt zusammen, wie man es sich nur vorstellen kann.

So wird aus einem eigentlich recht klassischen Doku-Format eine kunterbunte Reise durch das Innere eines unglaublichen Künstlerhirns. Diese faszinierende Visualisierung von Inspiration, von Blockaden, von Glück, Spaß und purem kreativem Rausch ist einzigartig und reißt vom ersten Moment an auf charmante Weise mit. Selbst Dokumentations- und Hip-Hop-Muffel dürften so ihre helle Freude an diesem Film haben.

Wer jetzt neugierig auf Piece by Piece geworden ist, kann das Lego-Spektakel jetzt bei WOW streamen.

