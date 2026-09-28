Der deutsche James Bond? Neue Serie stellt das Spionage-Genre komplett auf den Kopf und ihr könnt sie kostenlos streamen

Bei dieser Generation neuer Geheimagent:innen würde James Bond sich an seinem Wodka-Martini verschlucken. Diese deutsche Spionage-Serie nimmt das eigene Genre hops.

Spionage gleich Coolness? Davon weiß die nächste Generation des BND nichts. Auch wenn sie ihr Bestes gibt. Die neue Serie SpyOn von Christof Pilsl in der ZDF-Mediathek lässt die Jugend auf den Geheimdienst los und kein Fettnäpfchen außer acht. Hervorragende Unterhaltung, ganz auf Kosten der großen Spionage-Blockbuster.

Darum geht's in SpyOn in der ZDF-Mediathek

Der Bundesnachrichtendienst rekrutiert! Bloß ist die Auswahl an neuen Agent:innen eher … deprimierend. Sami (Sogol Faghani), Andi (Klaus Steinbacher), Vicky (Lea Zoë Voss), Asel (Lukas Zumbrock) und Yuki (Nhung Hong) kommen mit ordentlich Gepäck.

Sami leidet an einem Vaterkomplex, Andi hält sich für den niederbayerischen James Bond, Vicky hat pathologische Prüfungsangst und leidet unter dem Leistungsdruck ihrer Mutter, Yuki hat ein Problem mit Autoritäten und Asel einen für diesen Beruf ungünstigen Hang zur Wahrheit. Wie soll das nur gutgehen?

Kurz: Die fünf sind alles andere als geeignet für den Job. Doch gemeinsam könnten sie ein guter Spion werden. Mangels Alternativen werden die Vertreter:innen von Morgen in das geheime Azubi-Programm aufgenommen – und sorgen für mehr Unruhe und Verzweiflung als für erfolgreiche Missionen.

Diese neue ZDF-Serie bringt Schwung ins Spionage-Genre

James Bond, Mission: Impossible oder Jason Bourne: Agentenfilme kennen wir zur Genüge. Mit SpyOn werden die bekannten Klischees ordentlich aufgewirbelt. Mit jeder Episode werden mehr ausgeschlachtete Merkmale des Spionage-Genres entlarvt und zu einem unterhaltsamen Serien-Snack verarbeitet.

Die jungen Schauspieler:innen haben dabei sichtlich Spaß an ihren Rollen und treiben bekannte Klischees auf die Spitze. Aber auch die Ausbilder:innen des BNDs sind in dieser Serie so verschroben, dass man es fast mit Angst zu tun bekommt. Die Darsteller:innen Götz Otto, Sophie von Kessel, Alexander Beyer und Matthias Matschke spielen ihre kauzigen Figuren hervorragend gegeneinander aus. Ein erfrischendes Tennismatch mit großartiger Ensemble-Qualität.

Gute Unterhaltung kostenlos streamen: SpyOn räumt ordentlich mit Spionage-Klischees auf

Wer die Nase voll hat vom coolen Frack-Martini-Blockbuster ist mit SpyOn gut beraten. Christof Pilsl hat nicht nur mit Nadine Keil Regie geführt, sondern auch gemeinsam mit Hannah Schopf das Drehbuch geschrieben. Das Ergebnis dieser Teamarbeit kann sich sehen lassen. Ihr könnt SpyOn kostenlos in der ZDF-Mediathek streamen.