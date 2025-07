Heidi Klum lästert bei Kaulitz & Kaulitz über ihren Ehemann: Daran muss Tom noch arbeiten

Heidi Klum und Tom Kaulitz sind seit 2019 verheiratet und sind ein waschechtes Hollywood-Traumpaar. Einige Macken hat Heidis Ehemann trotzdem, wie sie ausplauderte.

Im Mai 2018 machte Heidi Klum ihre Beziehung zu Tom Kaulitz öffentlich. Nur wenige Monate später folgte eine romantische Hochzeit auf Capri. Bei dem Hollywood-Traumpaar scheint von Anfang an alles zu passen. Doch das war nicht immer so, vor allem in Sachen Manieren musste Heidi Tom einiges beibringen.

Heidi Klum nimmt kein Blatt vor den Mund: Tom Kaulitz hatte keine Manieren

In der zweiten Staffel von Kaulitz & Kaulitz ist auch Heidi Klum immer wieder zu Gast bei Interviews oder Veranstaltungen. So natürlich auch bei Tom und Bill Kaulitz' Feier zu ihrem 35. Geburtstag. Da Tom seinem Zwilling bereits am Morgen ein Geschenk überreicht hatte, musste sich Bill auch noch eine Idee aus dem Ärmel schütteln. Bill bastelt einen Gutschein für einen "Benimm dich-Kurs", bei dem Knigge beigebracht wird. Vor allem Heidi ist von der Idee begeistert: "Das ist super. Das braucht er auch, ihr beide."

Das Model offenbart: "Ich weiß nicht. Tischmanieren, jeder hat das anders gelernt." Heidi macht daraufhin den Ellbogen auf den Tisch und schaufelt sich mit der anderen Hand mit einer imaginären Gabel Essen in den Mund. Sie macht nach, wie Bill und Tom sich am Essenstisch verhalten würden. "Meine Kinder gucken schon immer so.." und Heidi macht ein erstauntes Gesicht nach. Die Kaulitz-Zwillinge verteidigen sich und meinen, dass sie das einfach gemütlicher finden. "Die rülpsen auch zum Beispiel laut", legt Heidi nach.

Tom will es genau wissen und hakt bei Heidi im Pärcheninterview nach: "Hattest du das Gefühl, als wir uns kennengelernt haben, dass ich schlechte Manieren habe?" Heidi kann sich ein breites Grinsen nicht verkneifen und nickt lachend.

Wann und wo Kaulitz & Kaulitz gestreamt werden kann

Die 2. Staffel von Kaulitz & Kaulitz ist seit dem 17. Juni 2025 exklusiv auf Netflix zum Streamen verfügbar. Dort können auch alte Folgen nachgeschaut werden.