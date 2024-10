Von Daredevil bis Spider-Man: 6 (!) Marvel-Serien kommen 2025 und die Starttermine stehen schon fest

Wie geht's im Serienbereich von Marvel und dem MCU weiter? Jetzt hat Disney+ den ganzen Fahrplan für 2025 enthüllt mit Startterminen für Daredevil, Spider-Man und mehr.

Nicht nur auf der Kinoleinwand fuhr das Marvel Cinematic Universe in diesem Jahr auf Sparflamme. Auch an der Serienfront bei Disney+ starteten mit Echo und Agatha All Along lediglich zwei Live-Action-Projekte, die um zwei Animationsserien ergänzt wurden. Das wird sich im nächsten Jahr wieder ändern. Fans können sich auf 6 neue Marvel-Serien freuen und hier gibt's die Übersicht mit allen Startdaten für 2025.

Diese 6 Marvel-Serien starten 2025 bei Disney+

Kurz vor dem Finale der düsteren Hexen-Abenteuer von Agatha All Along wurde in den USA auf Disney+ ein neues Vorschauvideo veröffentlicht, dass alle Serienprojekte aus dem Hause Marvel Studios für das kommenden Jahr vorstellt. Somit steht jetzt fest: 2025 wird es drei neue Live-Action-Serien aus dem MCU sowie drei Animationsserien zu streamen geben:

Your Friendly Neighborhood Spider-Man - ab 29. Januar 2025

Das Marvel-Jahr bei Disney+ startet im Januar mit der Animationsserie Your Friendly Neighborhood Spider-Man, die Peter Parkers Anfänge als junger Superheld an der Highschool beleuchtet – allerdings in einem alternativen Universum, in dem nicht Tony Stark, sondern Norman Osborn zu Peters Mentor wird.

Daredevil: Born Again - ab 4. März 2025

Die wohl am meisten erwartete MCU-Serie des kommenden Jahres ist die Rückkehr von Daredevil, die über sechs Jahre nach dem Ende des Netflix-Hits Marvel's Daredevil den Anwalts-Vigilanten Matt Murdock (Charlie Cox) und Gangster Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) wieder vor der Kamera aufeinandertreffen lässt. Auch die Fanlieblinge Frank Castle aka der Punisher (Jon Bernthal), Karen Page (Deborah Ann Woll) und Foggy Nelson (Elden Henson) sind wieder mit dabei.

Ironheart - ab 24. Juni 2025

Nach ihrem Debüt in Black Panther: Wakanda Forever kehrt das junge Genie Riri Williams (Dominique Thorne) mit einer eigenen Serie zurück. In dem 6 Folgen langen Action-Abenteuer sollen Technologie und Magie aufeinanderprallen. Zum Cast gehören unter anderem Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story) und Anthony Ramos (In the Heights).

Eyes of Wakanda - ab 6. August 2025

Mit der Animationsserie Eyes of Wakanda erforscht das Marvel Cinematic Universe in vier Episoden unterschiedliche Geschichten von Kriegern und Kriegerinnen aus Wakanda.



Marvel Zombies - ab Oktober 2025

Ebenfalls nur vier Episoden umfasst die Animationsserie Marvel Zombies, die pünktlich zur Halloween-Zeit im kommenden Jahr für Grusel sorgt. Als Spin-off der Serie What If...? stellt uns diese eine alternative Realität vor, in der eine Gruppe von Überlebenden gegen zombifizierte Superheld:innen und Superschurk:innen antreten muss. Im Gegensatz zu anderen Animationsserien von Marvel ist Marvel Zombies für ein erwachsenes Publikum angedacht und soll mit Gore und Splatter nicht zurückhalten.

Wonder Man - ab Dezember 2025

Als dritte und letzte Live-Action-Serie aus dem MCU startet Wonder Man zur Weihnachtszeit 2025. In insgesamt 10 Episoden folgen wir dem schrägen Alltag des Schauspielers und Stuntman Simon Williams (Yahya Abdul-Mateen II), der Superkräfte erhält. Dabei gibt es auch ein Wiedersehen mit dem schelmischen Schauspieler Trevor Slattery (Ben Kingsley).

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im November bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im November, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Serien-Highlights im November umfassen das Finale des Netflix-Hits Arcane ebenso wie die heiß erwartete Dune-Serie. Außerdem kehren der Sci-Fi-Tipp Silo und das Western-Phänomen Yellowstone mit neuen Folgen zurück.