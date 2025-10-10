Vor Tron: Ares gab es 2 Filme und eine Serie – hier könnt ihr die gesamte Sci-Fi-Reihe im Abo streamen

Der neue Sci-Fi-Blockbuster Tron: Ares gehört zu einem größeren Franchise, das aus zwei Vorgängern und einer Serie besteht. Ihr könnt den Rest der Reihe direkt im Abo streamen.

Im Kino ist soeben der Sci-Fi-Blockbuster Tron: Ares gestartet, der sich um den Übergang künstlicher Intelligenzen in unsere reale Welt dreht. Die kurze Zusammenfassung der vorherigen Ereignisse gleich zu Beginn des Films stellt klar, dass der Streifen Teil einer größeren Reihe ist. Das Tron-Franchise wurde 1982 gestartet und besteht neben dem aktuellsten Blockbuster aus zwei Filmen und einer Serie – die ihr bequem in einer Abo-Flat streamen könnt.

Das Tron-Franchise vor Ares streamt bei Disney+ im Abo

Neben Tron: Ares besteht die Sci-Fi-Reihe aus diesen Filmen und Serien:

Beide Filme und die einzige Staffel der animierten Serie Tron: Der Aufstand könnt ihr bei Disney+ in der Streaming-Flat schauen.

In Tron von 1982 lernen wir erstmals den talentierten Programmierer Kevin Flynn (Jeff Bridges) kennen, der ein visionäres Computerspiel mitentwickelt hat, in dessen virtuelle Welt man selbst eintauchen kann. Da ihnen die Idee von einem bösen Konzernchef gestohlen wurde, macht sich Flynn mit seinem Kollegen Ed (David Warner) auf die Suche nach Beweisen für den Betrug. Schließlich landen sie selbst in der künstlichen Welt, die von dem Sicherheitsprogramm Tron überwacht wird.

Hier könnt ihr noch einen Trailer zum ersten Tron-Film schauen:

2010 ist die Fortsetzung Tron: Legacy von Top Gun: Maverick-Regisseur Joseph Kosinski erschienen. Darin begibt sich Flynns 27-jähriger Sohn Sam (Garrett Hedlund) auf die Suche nach seinem Vater, der seit seiner Kindheit verschwunden ist. Auch er taucht in die Computerwelt ein, wo er an gefährlichen Spielen teilnehmen muss, um der Wahrheit auf die Spur zu kommen.

Selbst Fans der Tron-Filme wissen vielleicht gar nicht, dass 2012 auch noch eine Serie zu dem Sci-Fi-Franchise erschienen ist. Tron: Der Aufstand umfasst als animierte Produktion nur eine Staffel und

Im Mittelpunkt der Handlung steht das ebenfalls von Flynn erschaffene Programm Clu, das die Stadt Argon in der digitalen Welt besetzt. Es liegt am Mechaniker Beck, sich der digitalen Unterdrückung entgegenzustellen.

