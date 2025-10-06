Krimi-Fortsetzung, Thriller & Sci-Fi-Blockbuster: Die 11 kommenden Netflix-Filme, die ihr dieses Jahr nicht verpassen solltet

Bis Ende 2025 erscheinen bei Netflix noch jede Menge Film-Highlights, die von Science-Fiction über Thriller bis zu Krimis und Weihnachtsunterhaltung reichen. Hier stellen wir euch die vielversprechendsten Streaming-Titel vor.

Neben ständig neuen Serien hat Netflix auch jede Menge Filme aus unterschiedlichsten Ländern im Programm, zu denen jede Woche neue Werke stoßen. Unter den vielen Netflix-Filmen des Jahres 2025 starten in den kommenden drei Monaten, pünktlich zum Startschuss für das Oscar-Rennen 2026, noch ein paar sehr vielversprechende Titel, in denen es vor Stars nur so wimmelt.

Vorschau der spannendsten Netflix-Filme bis Ende 2025

Keira Knightley kehrt nach Black Doves mit einem Krimi nach Literaturvorlage zu Netflix zurück. Der neuste Netflix-Animationsfilm nach dem Erfolg von Kpop Demon Hunters, erinnert wiederum an Alles steht Kopf und entführt mit freudscher Freude in abgedrehte Traumwelten. Außerdem stellen Regie-Stars wie Guillermo del Toro (Pans Labyrinth), Kathryn Bigelow (The Hurt Locker), Edward Berger (Konklave) und Noah Baumbach (Marriage Story) ihre neusten Filme vor, Schauspielerin Kate Winslet gibt ihr Regie-Debüt und ein neuer Knives Out-Film mit Daniel Craigs Privatdetektiv wird uns die Weihnachtszeit versüßen.



Von adaptierten Sci-Fi-Klassikern über Politthriller, die euch mit kaum auszuhaltender Spannung unter Strom setzen, bis zu romantischen Weihnachts-Raubüberfällen verspricht der Endspurt bei Netflix, dem Streaming-Film-Jahr 2025 das Sahnehäubchen aufzusetzen.

Folgende Netflix-Filme bis Ende 2025 beleuchten wir genauer:

Feedback und Streaming-Tipps für unseren Podcast könnt ihr gerne an podcast@moviepilot.de schicken. Oder schickt uns gleich eine kleine Sprachnachricht per Mail, mit der ihr Teil einer der nächsten Folgen werden könnt.