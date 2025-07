Wann kommt Ginny & Georgia Staffel 4 zu Netflix? Das wissen wir über die nächsten Episoden

Ginny & Georgia Staffel 3 ist wieder ein großer Erfolg für Netflix und die 4. Staffel ist fix bestellt. Serienschöpferin Sarah Lampert hat sich schon einige Gedanken gemacht, wie es mit den Millers weitergeht.

Viele Fans feiern die 3. Staffel von Ginny & Georgia, die nach ihrem Erscheinen Anfang Juni lange die Netflix-Charts dominierte. Nach fast zwei Wochen war sie laut FlixPatrol noch immer in über 50 Ländern auf Platz 1 – auch in Deutschland. Und das, obwohl Fans über zwei Jahre warten mussten und lange genug Zeit gehabt hätten, die Serie zu vergessen. Stattdessen wurden sie fürs Warten belohnt und Serienschöpferin Sarah Lampert hat schon ihren Plan für Staffel 4 geteilt.

Wann kommt Ginny & Georgia Staffel 4?

Gleich vorweg die gute Nachricht: Ja, es wird eine 4. Staffel Ginny & Georgia geben. Das war tatsächlich schon vor der Veröffentlichung von Staffel 3 klar. Allerdings wissen wir noch nicht, wann die nächste Season zu Netflix kommen wird. Es wird frühestens 2026 soweit sein.

Ginny & Georgia Staffel 4 soll wieder leichtherziger werden

Staffel 3 sei "berührend", und eine "stressige Erfahrung", beschreiben Anhänger:innen ihr Seherlebnis. Wer zum Thema die gängigen Plattformen durchscrollt, merkt schnell, dass die neue Staffel stark zu Tränen rührt. Sie sei düsterer als die bisher doch sehr leichtherzige Serie. Schöpferin Sarah Lampert hatte dafür im Interview mit TV Insider vor wenigen Tagen die passende Erklärung:

Wir wussten, dass wir unsere Figuren ans Limit treiben müssen. Wir mussten sie brechen. Wir mussten sie brechen mit der Möglichkeit, sie neu aufzubauen.

Da Staffel 4 bereits frühzeitig bestellt war und keine Absetzung auf einem Cliffhanger drohte, traute sich die Macherin, mit ihren Figuren ans Limit zu gehen. Es ist gleichzeitig eine Entwarnung für Staffel 4, die dem Publikum wieder etwas weniger Nerven kosten dürfte:

Staffel 4 wird, denke ich, tonal ein wenig leichter, ein wenig hoffnungsvoller, mit der tonalen Balance, mit der wir immer spielen.

Ginny & Georgia Staffel 3 fungierte also als eine Art Tiefpunkt für die meisten der Figuren innerhalb der Serie. Diesen Tiefpunkt mussten sie aus narrativer Sicht erreichen, um sich nachhaltig zu verändern. So könnten sie gesünder und glücklicher in Staffel 4 zueinander finden.

Wie geht es konkret für Ginny, Georgia, Austin & Co. in Staffel 4 weiter?

Die starke Veränderung betrifft vor allem Ginny (Antonia Gentry) und Georgia (Brianne Howey) selbst, die sich in Staffel 3 komplett verausgaben. Ginny muss zu Georgia werden, manipulieren und intrigieren, um ihre Familie zu retten. Sie rettet ihre Mutter vor einer Verurteilung für Mord. Georgia muss endlich die großen und echten Emotionen auspacken und ihre Schwächen eingestehen, um voranzukommen. Diesmal ist die Tochter diejenige, die die Familie um jeden Preis beschützt und das ist für die Mutter natürlich schwer zu ertragen.

Auch für Georgias Sohn Austin (Diesel La Torraca) sei es laut Lampert eine "höchst traumatische" Erfahrung gewesen, vor Gericht ein falsches Statement abzugeben. Das wird in Staffel 4 sicherlich weiter ausgearbeitet werden und schwer auf der Familie lasten. Showrunnerin Sarah Glinski fügte dem Thema gegenüber Screen Rant hinzu:

[Georgias] Aktionen haben extreme Konsequenzen für Ginny und Austin, und sie wird damit in Staffel 4 leben müssen. Es wird hart für Austin aufgrund seiner Schuldgefühle, sich zwischen seiner Mutter und seinem Vater entschieden zu haben.

Auch über Ginnys Freund Marcus (Felix Mallard) und dessen Alkoholismus verlor Glinski das eine oder andere Wort hinsichtlich Staffel 4. Er selbst müsse eine Veränderung und Besserung wollen, damit sich trotz Entzugsklinik wirklich nachhaltige Besserung bei ihm einstellt.

Ehrlicherweise klingt das erstmal nicht danach, dass Staffel 4 leichter verdaulicher wird als die 3. Staffel. Die Reise wird sicherlich erneut emotional und Fans dürfen sich auf ein gut durchgeplantes Wiedersehen mit ihren Lieblingen freuen.