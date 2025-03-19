Warum Travis Fimmel nach Ragnars Ende in Vikings nie wieder Serien drehen wollte

Travis Fimmel wollte nach dem Ende seiner Paraderolle in Vikings nie wieder Serien drehen. Weshalb er sich dagegen sträubte und warum er doch zurückkehrte, erfahrt ihr hier.

Travis Fimmels Vikings-Karriere ist auch über sein Ende in der Serie hinaus amüsant geblieben. Eigentlich wollte er eine andere Rolle spielen und kam mehr zufällig als gewollt an die von Fans heiß geliebte Hauptrolle Ragnar Lodbrok. Nach vier Jahren fiel es ihm dann aber wahnsinnig leicht, Vikings zu verlassen und er wollte dem Serien-Geschäft sogar komplett entsagen.

Travis Fimmel wollte sich nach Vikings nicht mehr jahrelang an eine Serie binden

Der New York Post verriet Travis Fimmel im Jahr 2020, dass das TV-Geschäft für ihn nach Vikings Geschichte war:

Ich wollte nie wieder fürs Fernsehen drehen. Ich wollte mich einfach nicht mehr so lange binden.

Der Australier würde sich von nun an lieber vielen unterschiedlichen Projekten anstatt einer langen Serie widmen:

Du musst oft Verträge für über sechs Jahre unterschrieben und das ist viel Lebenszeit, die für dieselbe Sache draufgeht. Ich mache lieber unterschiedliche Dinge.

Als Ragnar Lodbrok war Travis Fimmel in 45 Episoden und vier Staffeln von Vikings zu sehen. Mit dem Trailer zu Vikings, Staffel 1 könnt ihr in Erinnerungen an Ragnar und Lagertha schwelgen:

Vikings - S01 Trailer (English)

Nach vier Jahren wurde Travis Fimmel offenbar hibbelig und konnte es kaum erwarten, ein paar neue Projekte anzugehen.

Deshalb fiel es Travis Fimmel nicht schwer, Ragnar hinter sich zu lassen

Auch wenn Serien tolle Geschichten erzählen würden, siege für Travis Fimmel immer die Abwechslung:

Es gibt großartiges Storytelling im Fernsehen, weil du den Charakteren so lange auf ihrer Reise folgst. Aber ich würde lieber einen Film drehen, ihn hinter mir lassen und die Figur kein zweites Mal spielen.

Das half ihm sicherlich dabei, seine Hauptrolle Ragnar Lodbrok so einfach hinter sich zu lassen. Gegenüber Collider meinte der Australier zudem, dass das Abschiednehmen auch nach vier Jahren sehr leicht war. Ragnar hänge er überhaut nicht hinterher:

Sobald die Kameras aus waren, hab ich mit den Leuten getratscht. Ich bin keiner von denen, die ihre Rollen leben und atmen und mit nachhause nehmen.

Ob Method Actor wie Christian Bale und Robert De Niro oder nicht, ein ganz bestimmter großer Name in Hollywood konnte Travis Fimmel mit Leichtigkeit für eine Rückkehr ins Serien-Geschäft gewinnen.

Nur Regie-Legende Ridley Scott konnte Travis Fimmel überzeugen

Der New York Post verriet Travis Fimmel nicht nur, warum er keine Serien mehr spielen wollte, sondern auch, warum er es doch wieder tat. Alien-Schöpfer Ridley Scott war der Schlüssel zu Travis Fimmels Unterschrift bei der spannenden Sci-Fi-Serie Raised by Wolves.

Aber da Ridley involviert war, hatte ich irgendwie keine Wahl. Ich sagt 'Ja', ohne überhaupt das Drehbuch zu lesen. Ridley ist so ein legendärerer Filmemacher. Das ist der Traum eines jeden Schauspielenden.

Tatsächlich unterscheidet sich seine Rolle in Raised by Wolves gar nicht so stark zu Ragnar Lodbrok. Auch dort spielt er einen Mann mit ausdrucksstarker Frisur, der fremde Welten überfällt, um seinen Sohn kämpft und in einem Glaubenskrieg gefangen ist.

Die mittlerweile zwei Staffeln Raised by Wolves sind derzeit nur bei Apple TV+ zu kaufen. Vikings hingegen könnt ihr bei mehreren Streaming-Diensten genießen, wobei Netflix die Serie sogar vollständig im Abo enthalten hat. Zuletzt war er außerdem in den Serien Dune: Prophecy und Black Snow zu sehen.

Dieser Artikel wurde erstmals im November 2020 in ähnlicher Form bei Moviepilot veröffentlicht. Wir haben ihn für euch aktualisiert.