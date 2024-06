Das Schlimmste für Vikings-Star Travis Fimmel war nicht sein Serientod – sondern Schlangenkacke

Travis Fimmel musste für Ragnars Abschied von Vikings leiden, denn offenbar war der Dreh der Schlangengruben-Szene eine buchstäblich beschissene Erfahrung.

Achtung, es folgen Spoiler zur Serie Vikings: Auch sieben Jahre nachdem Ragnar als Vikings' Hauptfigur in der Schlangengrube seinen letzten Atemzug tat, werden wir seinen grausigen Tod so schnell nicht vergessen. Ragnar-Darsteller Travis Fimmel wird den Dreh aber aus anderen unangenehmen Gründen in Erinnerung behalten.

Die Schlangenbisse kratzten Travis Fimmel bei seinem Vikings-Tod nicht, aber ...

Über die geheime Botschaft in Ragnars Abschiedsworten hinaus lieferte Travis Fimmel in der 15. Folge der 4. Staffel Vikings einen starken Abgang seiner Figur ab. Nicht nur Schlangen-Phobiker:innen bekommen das Bild seines Körpers zwischen sich windenden Leibern nicht mehr so schnell aus dem Kopf.

History Channel Travis Fimmel voller Kunstblut und Schlangenkacke

Wie Travis Fimmel dem Hollywood Reporter anlässlich von Ragnars Tod verriet, machten dem australischen Schauspieler aber nicht so sehr die Schlangen selbst, sondern ihre Hinterlassenschaften Probleme. Danach gefragt, ob der Vikings-Darsteller sich vor der Szene gefürchtet habe, gab er nämlich folgende Antwort:



[Ich hatte] nicht wirklich [Bedenken vor dem Schlangen-Dreh]. Da waren etwa 60 von ihnen und dann noch ein paar falsche um meine Beine. Sie waren mir alle egal. Aber am Ende war ich mit Schlangenkacke bedeckt. Ich wurde ein paar mal gebissen, aber das war okay – nur dass sich mich die ganze Zeit angekackt haben, hat mich mehr als alles andere verärgert.