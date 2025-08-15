Wütender Talkshow-Gast zückt Axt und blamiert sich total: So kam es zu einem der kuriosesten TV-Momente überhaupt

In Talkshows geht es oft hitzig zur Sache. Das hat sich im Laufe der Jahrzehnte nicht verändert. Ein TV-Moment schockt allerdings bis heute: Plötzlich zückt ein wütender Talkshow-Gast eine Axt und schlägt zu.

Wenn kluge Köpfe bei Markus Lanz, Miosga und Co. über die großen Themen unserer Zeit diskutieren, treffen oft grundverschiedene Meinungen aufeinander. Hitzige Wortgefechte lassen da nicht lange auf sich warten. Die Folge: Aus einer gesitteten Debatte entbrennt gerne mal ein waschechtes Streitgespräch. Ein Talkshow-Ausraster ist sogar so schockierend, dass er bis heute unvergessen bleibt: Als ein wütender Gast plötzlich eine Axt zückt, sorgt er für einen der kuriosesten TV-Skandale überhaupt.

Einer der krassesten TV-Ausraster überhaupt: Der Clip kursiert seit Ewigkeiten durchs Netz

Wer regelmäßig auf Instagram, TikTok und Co. unterwegs ist, hat den Ausraster garantiert schon mal gesehen. Obwohl sich der Axt-Vorfall bereits am 3. Dezember 1971 in der WDR-Talkshow Ende Offen zugetragen hat, ist das Video im Internet einfach nicht totzukriegen.

Kein Wunder. Wann gibt es schon so einen kuriosen Moment im TV zu sehen? Talkshow-Gast Nikel Pallat redete sich während der Show in Rage, dann zückte er plötzlich ein kleines Handbeil. Mit überraschender Gelassenheit kündigte er an: "Und deswegen mach ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt." Dann schlägt er immer wieder mit voller Wucht auf die Tischplatte ein. Die anderen Gäste flüchten sich zur Seite, während Gläser und Deko zu Bruch gehen. Am Ende muss der Dreh abgebrochen werden.

Hier gibt es den schlagkräftigen Moment zu sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Warum wollte er den Tisch zerstören? Das sagt der Verantwortliche hinter dem TV-Skandal heute zum Ausraster

Ein Grund, warum der Clip im Netz viral ging: Ironischerweise gelang es Gast Nikel Pallat dann leider nicht, den Tisch zu zerstören. Nach unzähligen Schlägen gab er einfach auf. Über seinen Ausraster (mitsamt Fail) kann Pallat heute aber lachen, wie er bei buten und binnen zugibt. Der Tisch sei schuld gewesen: "War beschissen geleimt. Ich hab mich ja wirklich abgerackert. Aber mit 13 Schlägen hab ich den nicht kaputt bekommen."

Was heute viele vergessen: Nikel Pallat habe den Tisch nicht einfach so angegriffen – der kuriose Moment war als gesellschaftskritisches Statement gedacht. Der ehemalige Manager der Band politischen Protest-Band "Ton Steine Scherben" wollte ein Zeichen setzen, wie er heute verrät: "Es war eine total reaktionäre Gesellschaft. Man durfte nicht schwul sein. Man durfte dies nicht. Man durfte das nicht."

Heute würde er die Axt-Aktion nicht wiederholen, trotzdem steht er zu seinem Ausraster: "Ich denke, dass man ab und zu mal scharfe Grenzen zieht, finde ich weiterhin einen sehr guten Ansatz."

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Oktober 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.