X-Factor: Das Unfassbare ist hier die absolute Kultshow – in den USA floppte sie total

Wer kennt sie nicht? Die Gruselshow X-Factor ist absoluter Kult in Deutschland. Bis heute unerklärlich: Die US-Show war in ihrer Heimat nie erfolgreich.

Ende der 90er: Eine Gruselshow erobert den deutschen Markt. Wir alle sahen gespannt zu, wenn Star Trek-Legende Jonathan Frakes uns mit seinem rätselhaften Blick in den Bann zog – X-Factor: Das Unfassbare wurde in deutschen Wohnzimmern zum Kult. Während die Serie in den meisten Ländern flüchtig vorbeizog, bestand sie bei uns als gruseliges Phänomen fort, das immer noch für wohlige Gänsehaut sorgt. Die Show war sogar so beliebt, dass sie exklusiv für den deutschen Markt zurückgebracht wurde. Wir schauen zurück.



X-Factor: Das Unfassbare ist in Deutschland Kult

Erinnert ihr euch? Seit den 90ern ist X-Factor: Das Unfassbare im deutschen TV zu sehen. Die Show mauserte sich zum Publikumsliebling - nicht zuletzt dank endloser Wiederholungen im TV. Die Fans liebten es, bei jeder Episode mitzurätseln, ob die unheimlichen Geschichten wahr oder frei erfunden waren. Besonders reizvoll: Der charismatische Moderator Jonathan Frakes, der als ehemaliger Star-Trek-Darsteller der Low-Budget-Produktion einen Hauch Hollywood-Glamour verlieh. Doch die Show hatte nicht nur Grusel zu bieten: X-Factor sorgte auch durch seinen Trash-Faktor für Lacher. Wenn Laiendarsteller von Geistern und Dämonen heimgesucht werden, dann war das schon damals extrem witzig. Die Mischung aus Horror und Humor kam richtig gut an – X-Factor wurde in Deutschland absoluter Kult.

In den USA nie erfolgreich: X-Factor war nicht überall ein Phänomen

Als deutscher TV-Fan könnte man meinen, dass X-Factor überall auf der Welt so beliebt war wie bei uns - doch dem ist nicht so. Aus unerklärlichen Gründen schien das gruselige Format nirgends so viel Anklang gefunden zu haben wie in Deutschland. Tatsächlich schlug die Show in den USA nie so ein wie bei uns. Nach nur vier Staffeln wurde X-Factor 2002 wieder abgesetzt - der Grund: mangelnder Erfolg. Heute sei das Format in den USA sogar regelrecht unbekannt – auf Reddit gaben User an, dass sie lediglich durch das virale Jonathan-Frakes-Meme zurückerinnert wurden. Seine absurden Anmoderationen erheiterten das Netz:

Deutschland ist im X-Factor-Fieber: Bei uns wird fleißig weiterproduziert

In Deutschland sieht das ganz anders aus. X-Factor war auch nach 2002 bei uns extrem beliebt - die Wiederholungen liefen bei RTL2 rauf und runter. Für den deutschen Markt wurden sogar andere US-Shows umbenannt - um den Eindruck eines X-Factor Spin-Offs zu erwecken. Das war allerdings wenig erfolgreich – die Fans wollten das Original.

Und so versuchte RTL2 2018 ein erstes Revival der Marke. Unter dem Titel X-Factor: Das Unfassbare kehrt zurück wurden neue Folgen für den deutschen Markt gedreht. Die kamen allerdings gar nicht gut an: Denn statt Jonathan Frakes gab es Detlef Bothe als Moderator zu sehen. Die Show wurde von der Kritik zerrissen - bis heute tun Fans so, als hätte sie nie existiert. Dann jedoch die größte Überraschung: Anfang der 2020er Jahre wagt RTL2 noch einen Versuch - diesmal mit Kult-Darsteller Frakes. Obwohl die Show in Los Angeles gedreht wurde, ist sie exklusiv für den deutschen Markt produziert worden. Wie früher wurden Frakes und die Laiendarsteller fürs TV synchronisiert.

X-Factor: Das Unfassbare – So kannst du die Show gratis streamen

Glück gehabt: Fans der alten Folgen können komplett gratis einschalten! Beim Streamingdienst Joyn stehen die originalen 4 Staffeln gratis zur Verfügung.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im September 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.