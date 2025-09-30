20 Jahre nach dem ersten Teil: Die Simpsons 2 kommt endlich ins Kino

Eigentlich ist es verwunderlich, dass es so lange gedauert hat. Doch jetzt haben Disney und 20th Century Studios den Kinostart offiziell gemacht. Die Simpsons 2 wird endlich Wirklichkeit.

Als vor 18 Jahren Die Simpsons – Der Film im Kino startete, war der Erfolg ganz auf der Seite der gelben Familie aus Springfield. Nach unzähligen Staffeln im Fernsehen, eroberten Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie die große Leinwand im Sturm. 536 Millionen US-Dollar konnnte der Film bei einem Budget von 75 Millionen US-Dollar einnehmen. Die Unternehmung hatte sich mehr als rentiert.

Dennoch warten wir seitdem vergeblich auf eine Fortsetzung. Während sich die zugrundeliegende Animationsserie bereits in ihrer 37. Staffel befindet und knapp 800 (!) Episoden zu verzeichnen hat, fehlt von den Simpsons im Kino jegliche Spur. Selbst nach dem Kauf von Fox durch Disney ließ eine förmliche Ankündigung lange auf sich warten. Doch jetzt ist es so weit: Die Simpsons 2 kommt offiziell.

Erstes Poster zu Die Simpsons 2 enthüllt Kinostart

Wie der Hollywood Reporter berichtet, haben Disney und 20th Century Studios vor wenigen Stunden den Kinostart von Die Simpsons 2 verkündet. Am 23. Juli 2027 soll die lang ersehnte Fortsetzung erscheinen – also fast genau zwei Dekaden nach dem ersten Teil. Der Titel steht noch nicht fest. Dafür gibt es aber ein Teaser-Poster:

Auf dem Poster sind wohl zwei der ikonischsten Dinge zu sehen, die mit den Simpsons in Verbindung gebracht werden: Homer (oder zumindest Homers Hand) und ein pinker Donut. Der ist verziert mit vielen kleinen Zweien. Der Abdruck des Donuts macht auch deutlich, dass wir es hier mit Teil 2 zu tun haben, ganz zu schweigen von der Tagline:

Homer’s coming back for seconds.

Mit einem Blick auf Disneys Veröffentlichungskalender nimmt Die Simpsons 2 fortan den Platz eines unbetitelten Marvel-Films ein, der ursprünglich im Juli 2027 starten sollte. Das ist in der Branche oft zu beobachten: Studios reservieren sich einen Tag im Kalenderjahr und tauschen später Projekte je nach Entwicklungsstand aus. Offenbar ist der neue Simpsons-Film schon so weit, dass er in Produktion gehen kann.

Die Simpsons 2 wartet noch mit vielen Fragezeichen auf

Doch wer dreht Die Simpsons 2 eigentlich? Wer schreibt das Drehbuch? Und werden die Originalsprecher:innen zurückkehren? Allzu konkret sind die Details, die wir bisher zur Fortsetzung wissen, nicht. In der Serie sind seit 1989 Dan Castellaneta (Homer), Julie Kavner (Marge), Nancy Cartwright (Bart) und Yeardley Smith (Lisa) zu hören. Sicherlich wird es dazu in den nächsten Wochen und Monaten mehr Infos geben.



Geschaffen wurden Die Simpsons von Matt Groening, der im Lauf seiner Karriere sogar eine zweite ikonische Animationsserie mit auf den Weg gebracht hat: Futurama. Darüber hinaus steckt der kreative Kopf hinter dem Netflix-Hit Disenchantment, der von 2018 bis 2023 bei dem Streamer veröffentlicht wurde und insgesamt drei Staffeln umfasst. Über seine Beteiligung bei Die Simpsons 2 ist auch noch nichts bekannt.