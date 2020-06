Die Simpsons 2: Darum lässt die Fortsetzung so lange auf sich warten

Vor über einer Dekade starteten Die Simpsons ihren ersten Ausflug ins Kino. Doch was ist aus der Fortsetzung rund um die Abenteuer der gelben Familie geworden?

Heute Abend ist es einmal wieder so weit: Die Simpsons - Der Film läuft im Fernsehen, konkret um 20:15 Uhr auf Kabel Eins. Über zehn Jahre ist es inzwischen her, dass die gelbe Familie ihren Ausflug ins Kinos wagte, weshalb wir uns fragen, warum die Fortsetzung so lange auf sich warten lässt. Immerhin war der erste Teil ein voller Erfolg an den Kinokassen.

Bei einem Budget von 75 Millionen US-Dollar konnte Die Simpsons - Der Film über 180 Millionen US-Dollar allein in den USA einspielen. Weltweit beläuft sich die Summe der verkauften Tickets auf über 535 Millionen US-Dollar. Bei diesen Zahlen hätten wir unter normalen Hollywood-Umständen vermutlich schon eine komplette Simpsons-Trilogie auf der großen Leinwand gesehen.

Die Simpsons 2 geistert seit Jahren durch Hollywood

Die Arbeit an einem Simpsons-Kinofilm entpuppt sich jedoch als komplizierte Angelegenheit. Bereits beim ersten Teil kämpften die kreativen Kräfte hinter dem Projekt mit einer herausfordernden Doppelbelastung, schließlich mussten gleichzeitig auch neue Episoden für die nach wie vor laufende Fernsehserie produziert werden.

Dennoch erreichte uns vor zwei Jahren die Nachricht, dass sich neben Bob's Burgers: The Movie und Family Guy: The Movie auch Die Simpsons 2 in der Entwicklung befindet. Seitdem wurde es allerdings eher ruhig um die Fortsetzung, was womöglich auch daran liegt, dass das damals produzierende Studio 20th Century Fox von Disney gekauft wurde.

Im Zuge der San Diego Comic-Con 2019 zeigte sich Simpsons-Schöpfer Matt Groening dennoch zuversichtlich, dass definitiv ein zweiter Simpsons-Film kommen wird, immerhin will auch Disney von der wertvollen Marke profitieren. Gegenüber Slashfilm bestätigte Showrunner Al Jean zuletzt, dass sich Die Simpsons 2 erst in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befindet.

Bisher fehlt die richtige Geschichte für Die Simpsons 2

Zudem enthüllte Al Jean einen der Hauptgründe, warum die Gestaltung eines weiteren Simpsons-Films so knifflig ist:

Es wird niemals einfacher. Da bin ich mir sicher. Wir würden es nur tun, wenn es eine Idee gibt, von der wir glauben, dass sie es verdient, als Film umgesetzt zu werden. Wir brauchen sicherlich nicht mehr Simpsons nur fürs Geld oder zusätzlichen Content da draußen. Wir würden es nur machen, wenn wir davon überzeugt sind, dass es eine großartige Geschichte ist, die wir erzählen wollen.

© 20th Century Fox/Disney Die Simpsons - Der Film

Abseits davon sagt Al Jean, dass er und sein Team liebend gerne Die Simpsons 2 für Disney umsetzen werden, aber wir sollten uns keine Hoffnungen darauf machen, dass der Film in absehbarer Zeit in die Kinos kommen wird. Zudem verriet er, dass es sich beim nächsten Simpsons-Kinofilm um eine alleinstehende Geschichte und keine klassische Fortsetzung handeln wird.

In der Zwischenzeit bleiben uns die neuen Episoden der Animationsserie. Die Simpsons befindet sich bereits in der 31. Staffel und ein Ende ist nicht in Sicht. In Deutschland zeigt aktuell ProSieben die 30. Staffel. Auf Disney+ sind derweil (fast) alle Episoden bis zur 30. Staffel zu sehen.

Podcast für Simpsons-Fans: Die besten Staffeln und Folgen

Wollt ihr Die Simpsons 2 im Kino sehen?