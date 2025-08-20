3 Monate Berlin – Tag & Nacht-Pause: Deshalb ist Sam Bartz als Malte zurückgekehrt

Sam Bartz – und damit auch seine Rolle Malte – verabschiedete sich vor wenigen Wochen von Berlin – Tag & Nacht. Jetzt steht er wieder vor der Kamera und verrät im Moviepilot-Interview, warum.

Für Sam Bartz ist es nicht das erste Serien-Aus bei Berlin – Tag & Nacht. Von 2016 bis 2017 schlüpfte er in die Rolle des Malte Habich. In der Show verlies Malte Berlin, um mit seinem Vater Theo nach Thailand zu gehen. 2021 kehrte Sam dann für Berlin – Tag & Nacht vor die Kamera zurück, doch Fans mussten sich bereits im vergangenen Jahr von ihren Serienliebling wieder verabschieden. 2024 verkündete der Darsteller seinen erneuten Abschied.

Nach 3 Monaten Pause ist Sam Bartz wieder zurück und erklärt im Interview mit Moviepilot, warum er wieder vor der Kamera stehen wollte.

3 Monate Pause: Darum ist Sam Bartz zurück bei Berlin – Tag & Nacht

Zuletzt hatte die Rolle Malte bei Berlin – Tag & Nacht keine einfache Zeit. Um seinem Bruder Jannes zu helfen, ging er erneut nach Thailand und ließ seine Freundin Valentina und seine Familie zurück. Ursprünglich wollte er wieder zurück nach Berlin kommen, entschied sich aber dazu, im Ausland zu bleiben. Seit wenigen Monaten ist Malte wieder in der Serie zu sehen.

Schon gelesen? Diese 5 Ausstiege waren für Fans besonders traurig

Im Interview mit Moviepilot verrät Darsteller Sam Bartz jetzt, dass er sich nach seinem Ausstieg mit einem Freund im digitalen Marketing-Bereich selbstständig gemacht hat. Doch wirklich Erfüllung hat ihm der Job nicht gebracht:

Ich habe zwar viele geile Projekte realisiert, allerdings meistens aus dem Homeoffice, was mich ehrlich gesagt ein bisschen deprimiert hat. Ich habe die Arbeit vor der Kamera und die BTN-Familie einfach zu sehr vermisst und mich sehr gefreut, dass es die Möglichkeit gab zu BTN zurückzukommen.

Vor allem die Abwechslung und Herausforderungen finde Sam besonders gut. Dadurch, dass es bei Berlin – Tag & Nacht keine Dialogbücher gibt, werden in der Regel die Dialoge improvisiert: "Ich kann schon sagen, dass BTN mein Traumjob ist."

Malte versucht nach seiner Rückkehr nach Berlin im Matrix Fuß zu fassen, aber das gestaltet sich schwieriger als gedacht. Ihm werden nicht nur von Milla (Liza Waschke), sondern auch von seiner neuen Barchefin Raffi (Charly Fieseler) Steine in den Weg gelegt.

Das bringt Sam Bartz von sich selbst vor die Kamera

Bei Berlin – Tag & Nacht spielen die Darsteller:innen zwar eine Rolle, dennoch fließen auch immer wieder eigene Eigenschaften in ihre Darstellung mit ein. Im Interview meint Sam:

Am meisten verbindet mich mit Malte der Humor und die Lockerheit. Ich glaube, dass ich da auch ganz viel Sam mit reinbringe. Was mich am wenigsten mit ihm verbindet ist Maltes Naivität und vor allem seine Aggressivität.

Die Aggressivität sei die Eigenschaft, die ihn an seiner Rolle besonders nerve, denn privat sei er genau das Gegenteil. Andererseits sei genau das auch spannend für den Darsteller, die Impulsivität schauspielerisch umzusetzen.