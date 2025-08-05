Fünf Berlin – Tag & Nacht-Ausstiege, die Fans bis heute noch nicht verkraftet haben

Die Fans von Berlin – Tag & Nacht haben schon den ein oder anderen Serienliebling kommen und gehen sehen. Einige Abschiede sind dabei besonders im Kopf geblieben.

Zuletzt musste sich die Berlin – Tag & Nacht-Familie von einem wahren Urgestein der Serie verabschieden. Nachdem er fast 13 Jahre Teil der Vorabendserie war, verließ Martin Wernicke BTN. Er verkörperte fast von Beginn an die Rolle Basti. Doch in den vergangenen Jahren verschwanden viele Gesichter von der Bildschirmfläche. Einige der Abgänge haben die Fans bis heute noch nicht verkraftet.

Platz 5: Katharina Kock

Die Tränen dieses Abschiedes dürften noch gar nicht getrocknet sein. Erst Anfang des Jahres verkündete Katharina Kock nach fünf Jahren ihr überraschendes Serien-Aus. Ihre Rolle Antonia „Toni“ Brandt kehrte Berlin den Rücken, um mit Serien-Freund Leif – mit dem sie auch im echten Leben liiert ist – in die Schweiz zu gehen. Im Fernsehen werden Zuschauer:innen sie aber wohl erstmal nicht wieder sehen. Katharina Kock genießt ihr Leben als Influencerin und geht ihrem Studium nach.

Platz 4: Matthias Höhn

Matthias Höhn verkörperte von 2017 bis 2019 die Rolle von Pascal Reuter und mauserte sich in so kurzer Zeit zu einem großen Fanliebling. Nicht zuletzt, da seine Figur sehr viel durchmachen musste. Höhn machte außerhalb der Serie vor allem mit seiner Beziehung zu Kollegin Jenefer Riili Schlagzeilen. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn. Mittlerweile sind die Ex-BTN-Stars aber getrennt und Höhn ist wieder in festen Händen. Vor wenigen Monaten gab er sich mit Freundin Lejla das Jawort und wurde bei der Hochzeit von einem waschechten Hollywoodstar gecrasht: Vin Diesel.

Platz 3: Nathalie Bleicher-Woth

Nathalie Bleicher-Woth spielte in der Daily Kim Terenzi. Richtig gehört: Terenzi. Sie spielte die Serien-Tochter von Sänger Mark Terenzi, der ab und zu einen Gastauftritt hatte. Bleicher-Woth war in ihrer Rolle von 2017 bis 2021 zu sehen und verdrehte in den vier Jahren etlichen Männern den Kopf. Am Ende verließ Kim Berlin, um bei ihrem berühmten Vater auf Mallorca zu leben. Aktuell geht Nathalie Bleicher-Woth in ihrer Rolle als Mama auf und ist als Influencerin auf Social Media erfolgreich.

Platz 2: Anne Wünsche

Fans der ersten Stunde waren wegen dieses Abgangs besonders erschüttert. Anne Wünsche verkörperte ab der ersten Folge Hanna Fischer, die Tochter von BTN-Urgestein Joe Möller. Mit einigen Pausen aufgrund von Schwangerschaften war Wünsche von 2011-2015 bei Berlin – Tag & Nacht. Für das große 10-jährige Jubiläum kam sie 2021 zur Freude vieler Fans für einige Folgen zurück. Ein richtiges Comeback sollte es aber nie geben. Wünsche ist mittlerweile Mutter von drei Kindern und erfolgreiche Unternehmerin und Influencerin.

Platz 1: Laura Maack

Berlin – Tag & Nacht ohne Laura Maack – für Fans unvorstellbar. Doch 2023 kam dann die schockierende Nachricht: Maack steigt aus. Ihre Rolle Paula Habich verlässt Berlin, um in Brandenburg ein neues Leben anzufangen. Seit 2014 hatte Maack der Figur mit ihrer unvergesslichen Art und ihrem einzigartigen Look ein Gesicht gegeben. Vor allem ihre Zuckerwatte-pinken Haare waren ein Markenzeichen. Nach knapp zehn Jahren musste für die Darstellerin ein Tapetenwechsel her, wie sie auf YouTube damals berichtete. Denn nach so langer Zeit war es der unregelmäßige Arbeitsrhythmus und der ständige Druck, der sie zum Ausstieg bewegt habe. Die Kündigung sei ihr dennoch sehr schwergefallen, die sie ihre Kolleg:innen unheimlich gerne habe.

TV-Ausstrahlung & Streaming: So kannst du Berlin – Tag & Nacht kostenlos sehen

Trotz der Ausstiege gibt es genügend weitere Darsteller und Darstellerinnen, die mit spannenden Geschichten und authentischen Darbietungen Berlin – Tag & Nacht zu dem machen, was es ist. Neue Folgen der Serie laufen montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTL 2. Alte Staffeln mit Matthias Höhn, Anne Wünsche & Co. könnt ihr auf RTL+ streamen.

