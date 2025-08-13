An diese Ohrfeige erinnert sich ganz Deutschland: So kam es zum schlimmsten Bachelor-Skandal aller Zeiten

Sie verpasste dem Bachelor eine Backpfeife und sorgte damit für einen XXL-Skandal im Reality-TV. So kam es zum berüchtigten Bachelor-Ausraster von Skandalnudel Yeliz Koc.

Bei Der Bachelor geht es immer nur romantisch zu? Weit gefehlt! Wenn dutzende Frauen gleichzeitig um die Gunst eines attraktiven Junggesellen buhlen, dann lassen gebrochene Herzen nicht lange auf sich warten. Ein Bachelor-Moment war sogar so krass, dass er als TV-Skandal in die Geschichte einging: die berühmt-berüchtigte Bachelor-Ohrfeige. Wie kam es zu der Handgreiflichkeit?

Die Bachelor-Ohrfeige: Ein berüchtigter Moment der TV-Geschichte

Hach ja, als Bachelor hat man es nicht leicht: Wie soll man einer Frau gerecht werden, wenn das Showkonzept darauf ausgelegt ist, gleich 20 Frauen gleichzeitig kennenzulernen? Herzschmerz, verletzte Egos und Gefühlschaos sind da nur eine Frage der Zeit.

In der 8. Staffel steht Bachelor Daniel Völz vor der Qual der Wahl. Es steht mal wieder die Nacht der Rosen an und Völz muss gleich drei Damen nach Hause schicken. Eine der Unglücklichen war die damals 24-jährige Yeliz Koc. Die temperamentvolle Beauty konnte aber mit dem Rausschmiss überhaupt nicht umgehen: Schnurstracks stöckelte sie auf Bachelor Daniel zu und verpasst ihm eine Ohrfeige. Dann zischte sie wortlos ab.

Erst Kuss, dann Rausschmiss: Deshalb kam es zur Ohrfeige bei Der Bachelor

Gewalt im TV ist ein absolutes No-Go, doch bei einem Kuschelformat hätte erst recht niemand mit dem Ausraster gerechnet. Die wütende Furie Yeliz sah sich aber im Recht.

"Für mich ist das kein Mann. Er hat mich gestern noch geküsst und heute fliege ich nach Hause", schimpfte sie noch in der Show. "Ich hätte am liebsten die Faust genommen."

Tatsächlich waren sich die beiden in der Nacht zuvor bei einem Einzeldate näher gekommen. Es ist sogar zum Kuss gekommen, aber leider hatten sich bei Bachelor Daniel keine Gefühle entwickelt: "Sie hat von mir keine Rose bekommen, weil ich mich immer gefragt habe, ob sie wirklich glücklich ist." Yeliz hat unter den Folgen einer toxischen Beziehung gelitten und hätte deshalb zu oft über ihren Ex gesprochen. Das kam bei Daniel nicht gut an.

Als Bachelor Daniel Völz dann den Rausschmiss verkündete, fiel Yeliz aus allen Wolken. Nach einem Kuss hatte sie sich sicher gefühlt, in die nächste Runde zu kommen. Ob diese Kränkung eine Ohrfeige rechtfertigt? Geschmackssache.

Was wurde aus Yeliz Koc nach dem Bachelor-Skandal?

Bachelor Völz ist heute weitestgehend aus dem Rampenlicht verschwunden. Gegenüber BUNTE.de verriet er, dass er hinter der Ohrfeige eine Taktik vermutete, um im Reality-TV berühmt zu werden:

In gewisser Weise glaube ich, haben alle Kandidatinnen einen Plan, wie sie gewinnen oder in Erinnerung bleiben wollen. Und sie hat sich halt dafür entschieden, für immer die zu bleiben, die dem 'Bachelor' eine geknallt hat.

Yeliz tingelt weiterhin kontrovers durchs Reality-TV. Statt Konsequenzen für die Handgreiflichkeit zu übernehmen, nutzte sie ihren Skandal als Sprungbrett für weitere Auftritte im TV. 2021 sorgte sie aber auch mit ihrem Privatleben für Schlagzeilen: Ihr Ex Jimi Blue Ochsenknecht gab die Trennung bekannt, als Yeliz hochschwanger war. Zuletzt war Yeliz Koc 2025 im Dschungelcamp dabei und ist aktuell bei Prominent getrennt zu sehen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Dezember 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.



