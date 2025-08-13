Mega-Eklat nach Die Bachelors-Finale: Martin geht seiner Traumfrau direkt fremd

Die letzte Rose ist verteilt, und Martin Braun hat sich bei Die Bachelors für seine Herzensdame entschieden. Welche Frau die Glückliche war und was danach mit den beiden passiert ist, könnt ihr hier nachlesen.

Die Bachelors war für Martin Braun eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Nicht zuletzt, weil seine Favoritin Lena kurz vorm Finale freiwillig ausstieg. Am Ende musste er sich zwischen Leonie und Clara entscheiden. Wer in der letzten Folge die Rose bekommt und wie es mit Martin und seiner Auserwählten weiterging, erfahrt ihr hier.

Die Bachelors-Finale 2025: Sie bekommt die letzte Rose von Martin Braun

Für Martin war die Entscheidung im Finale besonders schwierig. Immerhin hatte seine Favoritin Lena kurz zuvor das Handtuch geworfen. Sie hatte einfach nicht genügend Gefühle aufgebaut und auch die zukünftige Mutterrolle konnte sie sich nicht vorstellen. Für Martin ein schwerer Rückschlag, denn er hatte Gefühle für Lena aufgebaut.

Auch bei seiner finalen Entscheidung war Lena noch in seinem Kopf, doch Martin hatte noch zwei wunderbare Frauen zur Auswahl: Leonie und Clara. Am Ende gestand Martin Clara, dass er sich in sie verliebt habe und gab ihr seine letzte Rose.

Fremdgeknutscht mit anderer Kandidatin: So ging es bei Martin und Clara weiter

Im Anschluss vom Finale können Fans bei RTL+ bereits das Wiedersehen schauen. Hier wird natürlich die spannendste Frage beantwortet: Sind Martin und Clara noch ein Paar? Die beiden verneinen, Martin habe sich von seiner Siegerin getrennt.

Nach dem Finale habe noch ein Dreh stattgefunden, bei dem auch Lena anwesend war. Abseits der Kameras seien sich Martin und Lena nähergekommen und hätten sich geküsst. Für Clara besonders bitter, denn sie hatte immer geahnt, dass eigentlich Lena die letzte Rose bekommen hätte. Ihrer Meinung nach seien sie und Martin zu diesem Zeitpunkt zusammen gewesen. Martin hingegen behauptet, sie seien nicht als Paar aus der Show gegangen. Nach dem Fremdknutschen hätten sie es zwar noch miteinander probiert, jedoch vergeblich. Der Kontakt brach ab.