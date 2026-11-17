Es gibt endlich wieder Neuigkeiten zu Avengers: Doomsday, da seine finale Laufzeit nun scheinbar enthüllt wurde. Überraschenderweise soll der Film jedoch kürzer sein als erwartet.

Das Jahr 2026 neigt sich dem Ende zu, doch es hält noch einige Blockbuster für uns bereit. Auch wenn derzeit der neueste Panem-Ableger Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping in den Startlöchern steht, führt im Dezember kein Weg am sogenannten "Dunesday" vorbei. Am 16. Dezember gehen nämlich zeitgleich Dune: Part Three und Avengers: Doomsday an den Start. Von Letzterem wurde jetzt angeblich die Laufzeit enthüllt, die einige überraschen dürfte.

Avengers: Doomsdays Laufzeit kratzt nun doch nicht an der 3-Stunden-Marke

Bislang hielt sich hartnäckig das Gerücht, dass Doomsday eine Laufzeit von 165 Minuten haben soll. Allerdings tauchte dieses Gerücht zu einem Zeitpunkt auf, in dem der finale Schnitt des Films bereits unmöglich fertiggestellt sein konnte. Wie ScreenRant jetzt berichtet, soll der Film lediglich eine Laufzeit von 149 Minuten und 36 Sekunden haben.

Offiziell bestätigt wurde die Laufzeit bisher noch nicht, aber der Bericht erscheint umso realistischer, da noch eine zweite Laufzeit genannt wurde. Die Vorführungen in Disneys neuem Premium-Format und IMAX-Alternative Infinity Vision sollen nämlich mit 150 Minuten und 55 Sekunden etwas mehr als eine Minute länger laufen, da sie eine Zusatzszene enthalten, die den regulären Kinogängern vorenthalten bleibt.

Wie viel ist bereits zum Inhalt von Avengers: Doomsday bekannt?

Am stärksten kocht die Gerüchteküche natürlich bezüglich des Inhalts des Films, allen voran, weil bislang noch so wenig über den Verlauf der Handlun bekannt ist. Die Grundprämisse ist jedoch, dass mehrere Universen durch eine sogenannte Inkursion vor dem Aussterben bedroht sind und nun die Avengers, X-Men und Fantastic Four sich zusammentun müssen.

Gleichzeitig kehrt Robert Downey Jr. zurück in der legendären Rolle des Bösewichts Doctor Doom, der das Chaos der Inkursion nutzt, um Macht zu erlangen und eine Ordnung nach seiner Vorstellung zu schaffen. Er scheint darüber hinaus jedoch auch eine Vendetta gegen die Avengers zu planen.