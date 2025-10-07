Bauer sucht Frau 2025: Alle 13 Kandidat:innen von Staffel 21 im Überblick

Wo ist nur die Zeit geblieben? Bauer sucht Frau mit Moderations-Legende Inka Bause bringt Ende Oktober bereits die 21. (!) an den Start und längst ist kein Ende in Sicht bei der idyllischen Kuppelshow. Wenige Wochen vor dem Staffelauftakt enthüllt RTL die Landwirte und Landwirtinnen, die in den neuen Folgen darauf hoffen dürfen, endlich die Liebe fürs Leben zu finden. Wir stellen euch die 13 Kandidat:innen in einer praktischen Übersicht vor.
Im Stall ist Platz für zwei: Diese Landwirt:innen suchen ihren Seelenverwandten bei Bauer sucht Frau
Daniel (33)
- Ort: Nordrhein-Westfalen, Niederrhein
- Betrieb: Bullenmastbetrieb
- Leidenschaft: Schützenverein, Fußball
- Seit 2 Jahren Single und wünscht sich eine humorvolle, selbstbewusste Frau.
Friedrich (29)
- Ort: Nordrhein-Westfalen, Kreis Soest
- Betrieb: Nachhaltiger Ackerbau
- Leidenschaft: Sport (Tennis, Fußball, Volleyball, Triathlon)
- Will eine Familie gründen, um seinen Hof an die Kinder zu vererben. Will eine selbstbewusste Frau, die den Ton angibt.
Simone (55)
- Ort: Saarland
- Betrieb: Gnadenhof
- Leidenschaft: Tierschutz, Schlager, Lagerfeuer
- Wünscht sich einen Schlager-Fan, der den freien Platz in ihrem Herzen ausfüllt.
Johann (60)
- Ort: Niedersachsen, Mittelweser
- Betrieb: Rinderzucht, Ackerbau
- Leidenschaft: Motorradfahren, Milch, Ausflüge in die Natur
- Seine verstorbene Frau habe sich vor ihrem Tod gewünscht, dass er sich bei Bauer sucht Frau bewirbt, um im Alter nicht allein zu bleiben.
Bastian (25)
- Ort: Bayern, Unterfranken
- Betrieb: hauptberuflich: Industriemechaniker, nebenberuflich: Ackerbau
- Leidenschaft: Kraftsport, Fußball, Landwirtschaft
- Seit 2,5 Jahren Single und wünscht sich eine Frau, die Sport und das Landleben mag.
Christopher (31)
- Ort: Brandenburg, Oberhavel
- Betrieb: Hobby-Selbstversorgerhof
- Leidenschaft: Sein Hof, Sport
- Seit einem Jahr Single und sucht eine Frau zwischen 20 bis 30 Jahren, die auf dem Land leben möchte.
Herbert (59)
- Ort: Hessen, Fuldatal
- Betrieb: Pferdepension
- Leidenschaft: Joggen, Freiwillige Feuerwehr
- Seit 2 Jahren geschieden. Seine Traumfrau sollte Humor haben und Pferde lieben.
Insa (28)
- Ort: Niedersachsen, Lüneburger Heide
- Betrieb: Pferdehofbetrieb
- Leidenschaft: Reiten, Reisen
- Sucht einen handwerklich geschickten Cowboy, der viel Feuer mitbringt und Pferde liebt.
Jörg (57)
- Ort: Niedersachsen, Landkreis Cuxhaven
- Betrieb: Geflügelhalter, Mischbetrieb
- Leidenschaft: Pferde
- Sucht eine unternehmungslustige Frau, die die Initiative ergreift. Will sich zum letzten Mal verlieben und die Frau fürs Leben finden.
Michi (22)
- Ort: Rheinland-Pfalz, Ahrtal
- Betrieb: Forst- & Mischbetrieb
- Leidenschaft: Dorfverein
- Sucht eine humorvolle, offene Frau, die sich nicht zu schade ist, hart anzupacken.
Michael (32)
- Ort: Bayern, Oberpfalz
- Betrieb: Schafhalter
- Leidenschaft: Tanzkurse, Angeln
- Hatte noch nie eine feste Beziehung und wünscht sich eine Frau, mit der er später eine Familie gründen kann.
Thomas (39)
- Ort: Sachsen, Erzgebirge
- Betrieb: Bio-Mutterkuhhaltung mit Ackerbau
- Leidenschaft: Feuerwehr, Fußball
- Hatte in Vergangenheit Depressionen und ist dank Therapie wieder gefestigt und glücklich. Jetzt sei er bereit für eine Frau, die mit ihm eine Familie gründen möchte.
Walter (73)
- Ort: Niedersachsen, Emsland
- Betrieb: Bio-Legehennenbetrieb
- Leidenschaft: Sport, Kochen, Gartenarbeit
- Ist seit 3 Jahren Single und sucht eine fröhliche, spontane Frau, die Lust auf gemeinsame Unternehmungen hat.
Bauer sucht Frau 2025: Dann starten die neuen Folgen
Bauer sucht Frau startet am Montag, dem 3. November, um 20:15 Uhr bei RTL. Beim Streamingdienst RTL+ geht es bereits am Montag, dem 27.10., los.