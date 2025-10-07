Bauer sucht Frau 2025: Alle 13 Kandidat:innen von Staffel 21 im Überblick

Die Kult-Kuppelshow Bauer sucht Frau meldet sich endlich mit der 21. Staffel zurück. Als kleinen Vorgeschmack hat RTL nun die 13 Kandidat:innen vorgestellt, die ab November nach der großen Liebe suchen werden. Wir haben alle Infos.

Wo ist nur die Zeit geblieben? Bauer sucht Frau mit Moderations-Legende Inka Bause bringt Ende Oktober bereits die 21. (!) an den Start und längst ist kein Ende in Sicht bei der idyllischen Kuppelshow. Wenige Wochen vor dem Staffelauftakt enthüllt RTL die Landwirte und Landwirtinnen, die in den neuen Folgen darauf hoffen dürfen, endlich die Liebe fürs Leben zu finden. Wir stellen euch die 13 Kandidat:innen in einer praktischen Übersicht vor.

Im Stall ist Platz für zwei: Diese Landwirt:innen suchen ihren Seelenverwandten bei Bauer sucht Frau

Daniel (33)

Ort: Nordrhein-Westfalen, Niederrhein

Betrieb: Bullenmastbetrieb

Leidenschaft: Schützenverein, Fußball

Seit 2 Jahren Single und wünscht sich eine humorvolle, selbstbewusste Frau.

Friedrich (29)

Ort: Nordrhein-Westfalen, Kreis Soest

Betrieb: Nachhaltiger Ackerbau

Leidenschaft: Sport (Tennis, Fußball, Volleyball, Triathlon)

Will eine Familie gründen, um seinen Hof an die Kinder zu vererben. Will eine selbstbewusste Frau, die den Ton angibt.

Simone (55)

Ort: Saarland

Betrieb: Gnadenhof

Leidenschaft: Tierschutz, Schlager, Lagerfeuer

Wünscht sich einen Schlager-Fan, der den freien Platz in ihrem Herzen ausfüllt.

Johann (60)

Ort: Niedersachsen, Mittelweser

Betrieb: Rinderzucht, Ackerbau

Leidenschaft: Motorradfahren, Milch, Ausflüge in die Natur

Seine verstorbene Frau habe sich vor ihrem Tod gewünscht, dass er sich bei Bauer sucht Frau bewirbt, um im Alter nicht allein zu bleiben.

Bastian (25)

Ort: Bayern, Unterfranken

Betrieb: hauptberuflich: Industriemechaniker, nebenberuflich: Ackerbau

Leidenschaft: Kraftsport, Fußball, Landwirtschaft

Seit 2,5 Jahren Single und wünscht sich eine Frau, die Sport und das Landleben mag.

Christopher (31)

Ort: Brandenburg, Oberhavel

Betrieb: Hobby-Selbstversorgerhof

Leidenschaft: Sein Hof, Sport

Seit einem Jahr Single und sucht eine Frau zwischen 20 bis 30 Jahren, die auf dem Land leben möchte.

Herbert (59)

Ort: Hessen, Fuldatal

Betrieb: Pferdepension

Leidenschaft: Joggen, Freiwillige Feuerwehr

Seit 2 Jahren geschieden. Seine Traumfrau sollte Humor haben und Pferde lieben.

Insa (28)

Ort: Niedersachsen, Lüneburger Heide

Betrieb: Pferdehofbetrieb

Leidenschaft: Reiten, Reisen

Sucht einen handwerklich geschickten Cowboy, der viel Feuer mitbringt und Pferde liebt.

Jörg (57)

Ort: Niedersachsen, Landkreis Cuxhaven

Betrieb: Geflügelhalter, Mischbetrieb

Leidenschaft: Pferde

Sucht eine unternehmungslustige Frau, die die Initiative ergreift. Will sich zum letzten Mal verlieben und die Frau fürs Leben finden.

Michi (22)

Ort: Rheinland-Pfalz, Ahrtal

Betrieb: Forst- & Mischbetrieb

Leidenschaft: Dorfverein

Sucht eine humorvolle, offene Frau, die sich nicht zu schade ist, hart anzupacken.

Michael (32)

Ort: Bayern, Oberpfalz

Betrieb: Schafhalter

Leidenschaft: Tanzkurse, Angeln

Hatte noch nie eine feste Beziehung und wünscht sich eine Frau, mit der er später eine Familie gründen kann.

Thomas (39)

Ort: Sachsen, Erzgebirge

Betrieb: Bio-Mutterkuhhaltung mit Ackerbau

Leidenschaft: Feuerwehr, Fußball

Hatte in Vergangenheit Depressionen und ist dank Therapie wieder gefestigt und glücklich. Jetzt sei er bereit für eine Frau, die mit ihm eine Familie gründen möchte.

Walter (73)

Ort: Niedersachsen, Emsland

Betrieb: Bio-Legehennenbetrieb

Leidenschaft: Sport, Kochen, Gartenarbeit

Ist seit 3 Jahren Single und sucht eine fröhliche, spontane Frau, die Lust auf gemeinsame Unternehmungen hat.

Bauer sucht Frau 2025: Dann starten die neuen Folgen

Bauer sucht Frau startet am Montag, dem 3. November, um 20:15 Uhr bei RTL. Beim Streamingdienst RTL+ geht es bereits am Montag, dem 27.10., los.