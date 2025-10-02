Die teuersten Verkäufe bei Bares für Rares: Diese 3 Schätze sprengten alle Rekorde

Bares für Rares überrascht immer wieder mit kuriosen Antiquitäten. Manche sind aber nicht nur interessant – sondern auch richtig wertvoll. Die drei teuersten Bares für Rares-Deals aller Zeiten gibt es hier nachzulesen.

Bei Bares für Rares wird meistens nur wertloser Plunder gezeigt? Weit gefehlt! Denn in der ZDF-Trödelshow gibt es immer mal wieder waschechte Schätze zu sehen, die unglaubliche Rekordsummen einfahren. Welche XXL-Verkäufe in die Showgeschichte eingegangen sind, erfahrt ihr hier. Für die drei teuersten Deals mussten die Händler:innen ganz schön tief in die Tasche greifen.

Platz 3: Kult-Schlitten mit dem gewissen Etwas

Autos gibt es bei Bares für Rares äußerst selten zu sehen – kein Wunder, dass die Händler:innen völlig aus dem Häuschen sind, wenn dann mal vor Horst Lichter und Co. eins vorfährt. Ein besonders hübscher Oldtimer hat sich sogar prompt auf Platz 3 der teuersten Verkäufe geschlichen: die legendäre Borgward Isabella. Das Kultauto ist unter Fans heiß begehrt, denn das schicke Retro-Design ist bis heute ein absoluter Hingucker. Der Verkäufer hatte nur 7.000 DM für den Schatz bezahlt und ihn dann liebevoll selbst restauriert.

Diese vorbildliche Pflege macht sich dann auch im Verkaufspreis bemerkbar: Der aufpolierte Oldtimer sorgt für XXL-Summen bei den Händler:innen. Der finale Verkaufspreis kann sich sehen lassen: Für stolze 35.000 Euro wird das cremefarbene Cabrio verkauft. Bitterschön: Man sieht, dass der Verkäufer sichtlich damit hadert, seinen Schatz abzugeben. Beim Verkauf verdrückt er ein paar Tränchen.

Platz 2: Das Jesus-Kreuz sorgt bis heute für Kopfschütteln

Bei Bares für Rares gibt es keine Skandale zu sehen? Falsch gedacht! Denn dieser sündhaft teure Verkauf sorgt noch Jahre später für lange Gesichter bei den Fans von Bares für Rares. Doch erstmal zum Schatz selbst: Platz 2 geht an einen gigantischen Kreuzanhänger, der über und über mit Diamanten besetzt ist. Insgesamt kommt das Meisterstück auf unglaubliche 40 Karat Diamanten – und funkelt damit so hell, dass man glatt eine Sonnenbrille gebrauchen könnte.

Doch als wären die Edelsteine nicht genug, versteckt sich der wirklich wertvolle Schatz im Inneren des Kreuzes: Hinter durchsichtigem Bergkristall liegen Splitter aus dem Kreuz Jesu Christi. Ein päpstliches Siegel soll die Echtheit des Schatzes bestätigen! Kein Wunder, dass die Expertin prompt einen gigantischen Schätzwert aufruft: Bis 80.000 Euro fände sie für das Objekt angebracht. Am Ende geht das Kreuz aber nur für 42.000 Euro an Händlerin Susanne. (Warum dieser Verkauf für einen waschechten Skandal sorgte, könnt ihr hier nachlesen.)

Platz 1: Selbst James Bond wäre neidisch: Dieser Flitzer haut wirklich alle um

Das imposante Jesus-Kreuz belegte für viele Jahre den ersten Platz der teuersten Verkäufe - bis 2024 prompt ein neuer Platzhirsch um die Ecke fährt: Ein sportlicher Luxusflitzer, der in seinem eleganten Retro-Design perfekt in einen James-Bond-Streifen mit Sean Connery passen würde. Der schnittige rote "Jaguar E Type Coupé" gilt als die höchste Kunst des Automobil-Designs – und das bleibt auch dem TV-Publikum nicht lange verborgen: Motorsportfan Horst Lichter ist außer sich und kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus.

"Das schönste Auto der Welt", lobt er den Flitzer aus dem Jahr 1968. Experte Sven Deutschmanek schätzt den gut erhaltenen Sportwagen auf bis zu 80.000 Euro und ruft damit eine astronomisch hohe Summe auf. Ganz so spendabel sind die Händler:innen dann doch nicht, aber trotzdem reicht es für eine Rekordsumme: Stolze 60.000 Euro blättert Kunsthändler Julian Schmitz-Avila für das Traumauto hin. Mal sehen, ob in den nächsten Jahren ein noch teureres Objekt die Fans zum Staunen bringen wird.





TV-Ausstrahlung & Streaming: So kannst du Bares für Rares gratis schauen

Den TV-Dauerbrenner gibt es fast täglich im ZDF zu sehen. Bares für Rares läuft Montag bis Freitag um 15:05 Uhr und samstags um 15:15 Uhr. Fans können aber auch online einschalten: Neue Folgen können in der ZDF-Mediathek gestreamt werden – außerdem werden besondere Highlights auf YouTube hochgeladen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Oktober 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.