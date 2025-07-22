Bei Amazon Prime versteckt sich eine der größten Film-Überraschungen des Jahres, über die viel zu wenige reden

Im endlosen Meer der neuen Streaming-Filme gehen selbst Perlen manchmal unter. Wie etwa dieses kleine Überraschungsfilmchen bei Amazon Prine.

Wir sind mal wieder für euch auf Schatzsuche gegangen. Aus den Tiefen der Streaming-Fluten haben wir eine Filmtruhe an die Oberfläche befördert und sie geknackt. Darin fand sich ein kleines Juwel. Kaum hielt man es ins Licht eines Streaming-Tipp-Artikels, funkelte es in den schönsten Unterhaltungsfarben. Warum die ganzen Piraten-Metaphern? Na, ganz einfach.

In Deep Cover, der kaum besprochen wird, aber eine der größten Streaming-Überraschungen des bisherigen Filmjahres ist, übernimmt Karibik-Pirat Orlando Bloom eine ganz besondere Rolle. Zusammen mit Hauptdarsteller-Kolleg:innen Bryce Dallas Howard und Ted Lasso-Alumni Nick Mohammed wird er auf Amazon Prime eure Lachmuskeln über die Planke schicken und euren Abend auf beste Weise entern.

In Deep Cover bei Amazon Prime geht ein Trio von Impro-Comedians auf Verbrecherjagd

Kat (Dallas Howard) ist begabte Schauspielerin und Comedienne. Doch während ihre Freundinnen fest im Leben stehen, hängt sie immer noch in einer Übergangsphase. Marlon (Bloom) träumt von der Karriere als ernster Schauspieler in harten, gebrochenen Rollen, muss sich aber eher mit kleinen Werberollen durchschlagen. Und Bürohengst Hugh (Mohammed) möchte endlich überhaupt gesehen werden.

Sie alle kennen sich durch Zufall, denn Marlon und Hugh sind Schüler in dem Impro-Comedy-Kurs, den Kat als Brötchenjob gibt. Eines Tages spricht sie der Polizist Billings (Sean Bean) an, der sie für einen Auftrag engagieren will. Er braucht Zivilisten, die für kleine Undercover-Einsätze in die Rolle von Drogenkäufern schlüpfen.

Nichts Großes, nichts Gefährliches, meint er. Niemand sei dafür so gut geeignet, wie Impro-Profis, denn sie seien unschlagbar im Reagieren auf unvorhergesehene Umstände. Die drei nehmen an und sind bereit, sich in die Rollen ihres Lebens zu stürzen. Was sie jedoch nicht ahnen ist, wie schnell und kolossal ihre Mission aus dem Ruder laufen wird.

Deep Cover beweist, wie unfassbar genial Orlando Bloom und Bryce Dallas Howard sein können

Deep Cover kommt mit einem unglaublich bescheuerten Konzept daher, das in den falschen Händen ebenso unglaublich peinlich enden könnte. Glücklicherweise wird hier vom Drehbuch und den Schauspieler:innen – im Gegensatz zu den Figuren – nicht einfach blind herumimprovisiert. Stattdessen greifen hier herrlicher britischer Humor, Situationskomik und wirklich gut geschriebene Gags perfekt ineinander.

Die Absurdität der Situationen steigert sich immer wieder in irrwitzige Höhen, aber das völlig ohne Fremdscham. Deep Cover hat das Herz wahrlich am rechten Fleck. Doch er könnte nicht halb so sympathisch und urkomisch sein, wären da nicht seine Hauptdarsteller:innen – allen voran Bryce Dallas Howard und Orlando Bloom.

Beide spielen mit derartiger Hingabe ihre wundervoll überzeichneten Figuren, dass es eine helle Freude ist. Gerade Bloom legt seine beste Performance seit Jahren hin. Seine Sprüche sind endlos zitierwürdig. Seine Leistung perfekt selbstironisch. Der ebenso liebevoll bekloppt aufspielende Blumenstrauß an Nebenfiguren rundet das Bild einer richtig unterhaltsamen Komödie ab.

Wer Deep Cover bislang übersehen und Lust auf einen wirklich unterhaltsamen Abend hat, kann diesen Geheimtipp bei Amazon Prime streamen.

