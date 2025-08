Berlin – Tag & Nacht im August: Es kommen 3 neue Gesichter und eine echte Seltenheit

Bei Berlin – Tag & Nacht dürfen sich Fans auf gleich drei neue Gesichter freuen. Wir stellen euch die neuen Soap-Darsteller:innen vor.

Berlin – Tag & Nacht legt zur Mitte des Jahres noch einmal richtig los und vergrößert seinen Cast um drei neue Gesichter. Wir stellen euch die Darsteller:innen vor.

Berlin – Tag & Nacht: Diese 3 neuen Rollen sind ab August dabei

Jill Kiekbusch als Nora Günther

Ab dem ersten August vergrößert Jill Kiekbusch als Sportdirektorin Nora Günther den Berlin – Tag & Nacht-Cast. Rolle Nora will ihren Fußballverein, den Adlershofer B.C.08 e.V. vor dem drohenden Aus bewahren und hat schon Verbindungen in Berlin. Sie ist eine alte Freundin von Bruno (Matthias Etienne Girrulat) und konfrontiert ihn mit seiner Vergangenheit, die er eigentlich verdrängt hatte.

Emotionale Szenen sind für Jill besondere Herausforderungen. Obwohl sie innerlich fröhlich sei, müsse sie in der Rolle bleiben und in dem Moment traurig sein. Auch wenn ein Kollege einen Witz mache, müsse sie in ihrer Konzentration bleiben, um nicht lachen zu müssen. Diese Momente würden sie zwar herausfordern, man würde sie aber auch nicht vergessen.

Paul-Lukas Kaschube als Benjamin "Benni" Föhr

Außerdem taucht Paul-Lukas Kaschube als Fußballer Benjamin "Benni" Föhr in die BTN-Welt mit ein. Auch Benni lebt für seinen Fußballverein in Adlershof und unterstützt Nora bei ihrem Vorhaben. Beide wollen nur das Beste für den Club und Benni hilft, den Verein wieder auf Vordermann zu bringen. Er will mit seiner Jugendmannschaft endlich wieder bei Turnieren antreten.



Paul-Lukas hat im vergangenen Jahr erst sein Abi gemacht und sich dann als Komparse und Model versucht, bevor er bei BTN als Hauptrolle gebucht wurde. Privat habe er mit Fußball nicht mehr viel zu tun, er spielt in seiner Freizeit Basketball, hat sich für die Rolle aber extra vorbereitet.

Charly Fieseler als Raffaela "Raffi" Vomberg



Als Dritte in der Runde wird Charly Fieseler als Raffaela "Raffi" Vomberg ab dem 14. August bei Berlin – Tag & Nacht zu sehen sein. Sie wird neue Barchefin im Matrix und macht sich mit ihrer forschen Art nicht nur Freunde.

Eigentlich wollte ein Freund von Charly zu Berlin – Tag & Nacht, sie habe ihn zum Casting begleitet und selbst vorgesprochen. Als wenige Monate später der Anruf kam, habe sie sich riesig gefreut. Es mache ihr "unfassbar viel Spaß" Raffi zu spielen, denn sie sei ein facettenreicher Charakter.

Keine Fiktion: Eine echte Seltenheit bei BTN

Mit dem Fußballverein Adlershofer B.C.08 e.V. und dem dazugehörigen Fußballplatz und Vereinsheim wird eine neue Location im Serien-Universum eingeführt und damit sorgt die Produktion für eine echte Seltenheit. Denn meistens sind die Locations und Drehorte fiktiv.



TV & Streaming: So kannst du Berlin – Tag & Nacht schauen

Berlin – Tag & Nacht läuft montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTL Zwei. Die jeweilige Folge ist bereits eine Woche im Voraus auf RTL+ zum Streamen verfügbar.