Bauer sucht Frau-Kandidatin log über ihren Job in der Erotikbranche – die Reaktion von RTL ist überraschend

In der Geschichte von Bauer sucht Frau gab es schon etliche Aufreger, die erst nach den Dreharbeiten herausgekommen sind. Eine Lüge über den Beruf ist dabei besonders pikant.

2005 ging die erste Staffel von Bauer sucht Frau Frau bei RTL an den Start und sorgte für einen Mega-Erfolgshit. Mittlerweile kann das Format auf 20 unglaubliche Staffeln zurückschauen und die nächste steht für 2025 schon in den Startlöchern. Doch die Geschichte der Show birgt nicht nur schöne Momente, sie muss auch auf eine Handvoll Skandale zurückschauen. Einer ist dabei besonders pikant, denn eine Bewerberin belog den Sender wegen ihres Berufs in der Erotikbranche und RTLs Reaktion darauf, dürfte viele überraschen.

Bauer sucht Frau: In Staffel 5 wurde gelogen, was das Zeug hält

Staffel 5 von Bauer sucht Frau hatte es in Sachen Lügen in sich. Bauer Claus soll zu den Dreharbeiten nämlich gar nicht Single gewesen sein. Er hatte sich wegen einer Wette mit Freunden bei der Show beworben, denn er wollte beweisen, dass er von der Produktion sofort ausgewählt werde.

In der gleichen Staffel log Bauer Maurizio über seinen Job. Er war nämlich kein Bauer, sondern Forstfachmann. Den Hof hatte er damals von einem Freund geliehen, was für die Produktion kein Problem darstellte. So gesehen habe er zu dieser Zeit auf dem Hof gelebt. Der Hof sei nicht extra für die Dreharbeiten gemietet worden, wehrte sich RTL gegen Betrugsvorwürfe.

Kandidatin lügt über ihren Job in der Erotikbranche

Dass in der Sendung wegen des beruflichen Werdegangs gelogen wird, ist keine Seltenheit. In Staffel 5 war Maurizio nicht der Einzige, der seinen wahren Beruf verschwieg. Eine Bewerberin, die von Claus ausgewählt wurde, gab an, sie sei Kosmetikerin. Das war so aber nicht die gesamte Wahrheit. Sie arbeitete als Prostituierte. Von ihrem Nebenverdienst wusste der Sender nicht, laut Spiegel wäre das aber so oder so kein Problem gewesen: "Uns gegenüber sagte sie, sie wäre Kosmetikerin. Und auch wenn wir gewusst hätten, dass sie auch als Prostituierte arbeitet, wäre das kein Hinderungsgrund gewesen."