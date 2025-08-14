Bibi Blocksberg ist seit 45 Jahren Kult: 5 spannende Fakten, die selbst echte Hexen-Fans überraschen werden

Sie ist die berühmteste Hexe Deutschlands und längst eine Ikone der Popkultur: Bibi Blocksberg kennt wirklich jeder. Wir verraten euch 5 spannende Fakten über die freche Hexe mit ihrem fliegenden Besen Kartoffelbrei.

Bibi Blocksberg ist Kult. Die 13-jährige Hexe aus Neustadt gehört zu den bekanntesten Figuren der deutschen Popkultur und begeistert ihre Fans seit unglaublichen 45 Jahren. Egal ob in Hörspielen, TV-Serien und Kinofilmen – Bibis Zauber überdauert die Generationen mühelos. Wir verraten euch 5 spannende Fakten über die kultige Trickfigur.

Fakt 1: Bibi hatte einen Bruder – der spurlos verschwand

Fans der ersten Folgen kennen ihn garantiert: Bibis jüngerer Bruder Boris Blocksberg. Er tauchte in den ersten 7 Folgen auf, doch nachdem er wegen eines schweren Hustens an die Nordsee reisen musste, war sein Charakter wie vom Erdboden verschluckt. Serienschöpferin Elfie Donnelly verriet, dass Boris aus der Story geschrieben wurde, weil sich seine und Bibis Stimmen zu ähnlich klangen. Fans wünschen sich bis heute, mal wieder ein Lebenszeichen von Boris zu hören.

Fakt 2: Bibi Blocksberg ist ein unglaublicher Mega-Erfolg

1980 erschienen die ersten Folgen der beliebten Hörspiel-Reihe rund um Bibi und ihre Hexen-Freundinnen. Seitdem sind mehr als 150 Hörspiele, knapp 70 Folgen der TV-Serie und sogar mehrere Kinofilme erschienen. Besonders die Hörspiele erzielten laut Herausgeber Kiddinx unfassbare Erfolge: Mehr als 52 Millionen Tonträger haben sich von Bibis Abenteuern verkauft. Außerdem werden die Folgen 30 Millionen Mal im Monat gestreamt. Bling-Bling, Bibi!

Fakt 3: Bibi ist ein Spitzname und steht für...

Bibi Blocksberg ist deutschlandweit bekannt, dabei lautet ihr echter Name eigentlich anders: Bibi ist ein Spitzname und steht eigentlich für Brigitte Blocksberg.



Fakt 4: Bibis Schöpferin hat einen weiteren Superstar geschaffen

Bibi stammt aus der Feder der österreichischen Autorin Elfie Donnelly. Allerdings sind die Abenteuer der beliebten Hexe nicht der einzige Mega-Hit, den Donnelly geschaffen hat. Denn sie ist auch die Schöpferin des wohl berühmtesten Elefanten Deutschlands: Kultfigur Benjamin Blümchen. Deshalb überrascht es nicht, dass die beiden Serien im selben Universum spielen. Benjamin und Bibi leben beide in Neustadt und laufen immer wieder Charakteren wie dem Bürgermeister über den Weg.

Fakt 5: Bibi Blocksberg ist Prinzessin Leia

Bibi Blocksberg wird seit unglaublichen 45 Jahren von Schauspielerin Susanna Bonaséwicz gesprochen. Diese leiht aber nicht nur der kleinen Hexe ihre Stimme, sondern hauchte auch Kultfigur Prinzessin Leia Leben ein: Von 1977 bis 2019 synchronisierte sie den ikonischen Star Wars-Charakter, der von Carrie Fisher verkörpert wurde.

Hörspiel und TV-Serie: So kannst du Bibi Blocksberg streamen

Wer Lust hat, Bibi mal wieder einen Besuch abzustatten, kann bei Prime Video vorbeischauen. Hier gibt es 8 Staffeln der TV-Serie auf Abruf. Hörspiel-Fans werden bei Spotify fündig, dort können knapp 160 Folgen gestreamt werden.