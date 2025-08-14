Bildgewaltiges Fantasy-Spektakel im TV: Gigantisches Monster bedroht die Menschheit

Einer der besten Fantasy-Filme der letzten Jahre läuft heute im TV. Das Animations-Meisterwerk erzählt von einem gewaltigen Wurm-Monster, das die Menschheit auszulöschen droht.

Was haben ein sprechender Stuhl, die gefährlichste Katze der Welt und ein gewaltiger Energie-Wurm gemein, der überall Erdbeben auslöst? Sie sind alle wichtige Teile der völlig einzigartigen Story von Suzume. Der wunderschöne und extrem emotionale neue Fantasy-Animationsfilm von Makoto Shinkai (Your Name, Weathering with You) läuft heute Abend im TV.

Im TV: In Suzume will ein Mädchen die Welt vor einem Riesenwurm retten

Suzume dreht sich um ein gleichnamiges 17-jähriges Mädchen (deutsche Stimme: Emilia Raschewski), das auf dem Weg zur Schule den geheimnisvollen Sōta (Oscar Räuker) kennenlernt. Wie er ihr schließlich enthüllt, muss er diverse Türen ins Jenseits schließen, durch die ein gigantisches, wurmähnliches Monster in unsere Welt kommen und die Erde zerstören könnte.

Schaut euch hier den Trailer zu Suzume an:

Suzume - Trailer (Deutsch) HD

Blöd nur, dass eine sprechende Katze (Cathlen Gawlich) Sōta in einen Stuhl verwandelt. Fortan macht es sich Suzume zur Aufgabe, gemeinsam mit ihrem geliebten Hocker dem frechen Vieh hinterherzureisen und die Attacken des Riesenwurms zu verhindern.

Was völlig skurril klingt, funktioniert richtig gut. Die Geschichte von Suzume bietet bildgewaltige Fantasy, sprüht vor 1000 Ideen und unglaublich viel menschlicher Wärme. Der Film wurde von der Kritik begeistert aufgenommen (via Metacritic ) und spielte weltweit hunderte Millionen Dollar ein (via The Numbers).

Moviepilot-Redakteurin Jenny Jecke schrieb im Rahmen der Berlinale über Suzume:

[...] Eindruck schinden unscheinbare, warme Bilder, die Suzumes Reise flankieren. Angetrunkene ältere Herrschaften, die sich bei Sake und Musik zugrinsen. Neugierige strahlende Kleinkinder, die entdecken, dass der Stuhl in ihrer Mitte sprechen kann. Ein junger, unglaublich schöner Mann an einem Sommertag. Sie gilt es in Suzume zu retten.

Wann läuft das Fantasy-Meisterwerk Suzume im TV?

Suzume läuft am heutigen Freitag, den 15. August 2025, um 20.15 Uhr auf ProSieben Maxx. Wer da keine Zeit hat, kann den Film um 1.10 Uhr nachholen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im November 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.

