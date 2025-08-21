Bridgerton-Macherin gibt klare Antwort: So viele Staffeln soll der Netflix-Hit noch bekommen

Wie viele Staffeln soll Bridgerton auf Netflix bekommen? Während sich Fans bereits auf Staffel 4 freuen, gibt Serienmacherin Shonda Rhimes nun eine eindeutige Antwort.

2020 ging die 1. Staffel von Bridgerton bei Netflix an den Start und avancierte in Windeseile zu einer der erfolgreichsten Original-Serien des Streamers. Die beiden folgenden Staffel konnten gebührend in die großen Fußstapfen treten und nun warten Fans bereits sehnsüchtig auf Staffel 4, die vom Streamer für nächstes Jahr angekündigt wurde.

Doch wie sieht die Bridgerton-Zukunft danach aus? Wenn es nach Produzentin Shonda Rhimes (Grey's Anatomy) geht, hat der Netflix-Hit noch nicht einmal die Hälfte seiner Staffeln erreicht.

Shonda Rhimes will acht Bridgerton-Staffeln auf Netflix sehen

In einem Interview mit Express wurde Rhimes kürzlich gefragt, für wie viele Staffeln Bridgerton ihrer Meinung nach auf Netflix laufen wird. Darauf hatte sie eine klare Antwort: "Genau Acht." Für diese Anzahl gebe es auch einen völlig logischen Grund:

Die Bridgerton-Reihe ist über acht Kinder. Violet Bridgerton und all ihre acht Kinder werden verheiratet. Also ist jede Staffel ein Kind.

Damit bezieht sich Rhimes natürlich auf die Romanreihe von Julia Quinn, der die Netflix-Serie zu Grunde liegt. Auch diese umfasst genau acht Bücher und widmet sich in jedem der Liebesgeschichte eines anderen Bridgerton-Kindes.

Staffel 1 hat sich Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) auf Netflix vorgeknöpft. Staffel 2 hat Anthony Bridgertons (Jonathan Bailey) Liebesgeschichte erzählt. Staffel 3 ließ Colin Bridgertons (Luke Newton) romantische Träume wahrwerden. Und Staffel 4 wird sich der Geschichte von Benedict Bridgerton (Luke Thompson) annehmen.

Die Geschichten der jüngeren Geschwister um Eloise (Claudia Jessie), Francesca (Hannah Dodd), Gregory (Will Tilston) und Haycinth (Florence Hunt) wurden von der Netflix-Serie noch nicht erzählt. Mindestens zwei davon sind Fans jedoch schon jetzt sicher. Denn Netflix hat bereits eine 5. und 6. Staffel für das romantische Historien-Drama bestätigt. Ob Staffel 7 und 8 noch folgen werden, hängt wahrscheinlich von den weiteren Streaming-Zahlen bei Netflix ab. Schauen wir uns die vergangenen Staffeln an, dürfen Fans jedoch zumindest hoffen.

Wann kommt Bridgerton Staffel 4 zu Netflix?

Somit könnte uns Bridgerton als Serie noch für viele, viele Jahre erhalten bleiben. Die Staffeln entstehen aktuell nämlich in einem Zwei-Jahres-Rhythmus. Staffel 4 erscheint demnach zwei Jahre nach Staffel 3, im Jahr 2026.

Sollte es danach so weitergehen, könnte Staffel 5 im Jahr 2028 folgen, Staffel 6 im Jahr 2030 – und Staffel 7 und 8 könnten sich sogar bis in die Jahre 2032 und 2034 erstrecken. Ob sich dieser Plan tatsächlich so ausführt, dürfen wir in der nächsten Dekade mit Spannung erwarten.

