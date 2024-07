Auf Bridgerton Staffel 4 müssen Fans viel zu lange warten: Alle Infos, wann und wie es weitergeht

Die 4. Staffel von Bridgerton wurde bereits von Netflix bestätigt. Alles, was ihr jetzt schon zum Start der neuen Folgen sowie der Handlung und Besetzung wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Die 3. Staffel von Bridgerton hat uns die Friends-to-Lovers-Geschichte zwischen Penelope Featherington (Nicola Coughlan) und Colin Bridgerton (Luke Newton) in acht dramatischen Episoden gezeigt – und noch dazu das Geheimnis um Lady Whistledown vor ganz London gelüftet. Nach dem großen Finale, das gleich mehrere Wege in die Zukunft der Serie geebnet hat, warten Fans bereits sehnsüchtig auf Staffel 4.

Die gute Nachricht ist: Neue Folgen sind bereits in Arbeit. Was ihr sonst über Bridgerton Staffel 4 wissen müsst, erfahrt ihr bis zum Netflix-Start in diesem Artikel, den wir regelmäßig aktualisieren werden. So findet ihr hier im Überblick alle Infos zu:

Start

Handlung

Besetzung

Trailer

Wann kommt Bridgerton Staffel 4 auf Netflix?

Die 4. Staffel von Bridgerton wurde bereits 2021 von Netflix bestätigt und im gleichen Atemzug mit der 3. Staffel angekündigt. Showrunnerin Jess Brownell, die seit der 3. Season als kreativer Kopf von Bridgerton auftritt, erklärte bereits, dass ihr Autor:innen-Team an neuen Folgen arbeite.

Allein die Dreharbeiten der Staffeln nähmen jedoch zirka acht Monate in Anspruch. Danach müsse das Material noch geschnitten und in zahlreichen Sprachen synchronisiert werden. Demnach entstehen die Bridgerton-Seasons aktuell in einem Zwei-Jahres-Rhythmus. Mit einem Start ist somit nicht vor dem Frühjahr 2026 zu rechnen.

Kommt Benedicts große Liebesgeschichte mit Sophie Beckett? Das wissen wir zu Handlung und Story von Bridgerton Staffel 4

Bisher ist nicht offiziell bekannt, wer der Bridgerton-Geschwister in Staffel 4 die nächste große Liebesgeschichte erleben darf. Brownell schränkte es bereits auf Benedict (Luke Thompson), Eloise (Claudia Jessie) oder Francesca (Hannah Dodd) ein.

Benedict Bridgerton in Staffel 4

Netflix Luke Thompson als Benedict Bridgerton

Das Finale von Staffel 3 gab bereits massive Hinweise darauf, dass Benedict in den neuen Folgen zur Hauptfigur werden könnte. So wird in der letzten Episode ein bevorstehender Maskenball erwähnt, den Benedicts Mutter Violet (Ruth Gemmell) veranstalten will.

Achtung Buch-Spoiler! Kenner:innen des Bridgerton-Romans Wie verführt man einen Lord? * von Julia Quinn wissen bereits, dass Benedict auf eben diesem Maskenball seine große Liebe Sophie Beckett kennenlernt. Wenn sich die Serie hier an ihre an Cinderella erinnernde Vorlage hält, könnte uns somit das Aufeinandertreffen der beiden Figuren in Staffel 4 erwarten. Spoiler Ende.

Francesca Bridgerton in Staffel 4

Netflix Hannah Dodd als Francesca Briderton

Gleichzeitig ist jedoch nicht auszuschließen, dass Francescas Geschichte weiter ergründet wird. Nach ihrer Heirat mit John Sterling (Victor Alli) zieht sie gemeinsam mit ihm und seiner Cousine Michaela Sterling (Masali Baduza) auf ein Anwesen in den schottischen Highlands.

Achtung Buch-Spoiler: Hier wissen Kenner:innen der Romanvorlage Ein hinreißend verruchter Gentleman *, dass John tragischen zu Tode kommt und Francesca in dessen Cousin Michael eine neue Liebe findet. Da die Serie die Figur Michael Sterling im Finale von Staffel 3 bereits durch Michaela Sterling ersetzt und eingeführt hat, könnte sich auch dieser queere Handlungsstrang in kommenden Episoden weiter entfalten. Spoiler Ende.

Eloise Bridgerton in Staffel 4

Netflix Claudia Jessie als Eloise Bridgerton

Eloise begleitet Francesca, John und Michaela auf ihre Reise nach Schottland. Wie Jess Brownell gegenüber Netflix erklärte, habe die Season ohne Penelopes Freundschaft Eloise den Mut und die Autonomie gegeben, die Reise anzutreten. Mit der Einführung eines gewissen Philip Crane in Staffel 1 wurde aber auch die Grundlage ihres Buches, In Liebe, Ihre Eloise *, schon gelegt.

Weitere Bridgerton-Figuren in Staffel 4

Penelope und Colin haben dagegen gerade ihren ersten Sohn geboren, der als Familienerbe der Featheringtons fungieren wird. Mit dem Geheimnis um Lady Whistledown gelüftet, soll Penelope Bridgerton nun unter ihrem richtigen Namen ihre Kolumne veröffentlichen, was für jede Menge Reibung mit Queen Charlotte (Golda Rosheuvel) sorgen soll.

Anthony (Jonathan Bailey) und Kate Sharma (Simone Ashley) erwarten am Ende von Staffel 3 dagegen ihr erstes Kind und sie wollen Kates Familie in Indien besuchen. Ob die beiden in Staffel 4 bereits von ihrer Reise zurückgekehrt sind und den Londoner Hof wieder beehren, bleibt vorerst abzuwarten.

Bei Lady Violet ist hingegen gerade erst eine Romanze mit Lady Danburys Bruder Marcus (Daniel Francis) entflammt, dessen weiterer Verlauf wir wohl ebenfalls in Staffel 4 ergründet wird ...

Nicola Coughlan, Jonathan Bailey und Co.: Wer gehört zum Cast von Bridgerton Staffel 4?

Wie etwa Collider berichtet, sollen in der Besetzung von Staffel 4 viele aus Staffel 3 bekannten Bridgerton-Gesichter zurückkehren. So rechnen wir aktuell mit folgenden Darsteller:innen in den neuen Folgen:

Netflix Luke Newton und Nicola Coughlan in Bridgerton

Ein Bridgerton-Darsteller hat hingegen seinen möglichen Ausstieg aus der Serie angedeutet. So postete Albion Finch-Darsteller Lorn Macdonald auf Instagram ein Foto mit seiner Serien-Partnerin Philippa Featherington (Harriet Cains) und schrieb dazu bewegende Worte, die sich verdächtig nach einem Abschied anhören. Im Zuge dessen spekulieren Fans aktuell, ob der gesamte Feathington-Clan in Staffel 4 womöglich fehlen wird. Bestätigt wurde hier jedoch noch nichts.

Gleichzeitig ist die Zukunft von Jonathan Bailey und Simone Ashley bei der kommenden Staffel ungewiss. Da Anthony und Kate eine Reise nach Indien planen, um Kates Familie zu besuchen, steht noch nicht fest, ob sie in Staffel 4 dabei sein werden. Die zwei viel beschäftigten Stars versprachen zumindest, es zu versuchen.

Gibt es einen Trailer zu Bridgerton Staffel 4?

Da noch kein Material für Bridgerton Staffel 4 gedreht wurde, lässt auch ein erster Trailer noch auf sich warten. Dieser erscheint wahrscheinlich wenige Monate bzw. Wochen vor dem Start der neuen Staffel auf Netflix, also Ende 2025 oder Anfang 2026.

