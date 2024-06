Bridgerton-Star deutet Serienabschied vor Staffel 4 an – und das könnte größere Konsequenzen haben

Ein Bridgerton-Darsteller verabschiedet sich nach Staffel 3 öffentlich von der Netflix-Serie. Doch was bedeutet das in der Folge für Staffel 4 und darüber hinaus?

Bei einer langlebigen Erzählungen wie Bridgerton passiert es immer wieder, dass Besetzungsmitglieder schon vor dem eigentlichen Serienende Abschied nehmen. Seit Staffel 2 müssen wir bei Netflix zum Beispiel auf den Duke of Hastings (Regé-Jean Page) verzichten. Jetzt, nach Staffel 3, sieht es so aus, als würde ein weiterer Darsteller vor Staffel 4 seinen Hut nehmen.

Bridgerton ohne Albion Finch: Verliert Staffel 4 noch viel mehr als Philippas Ehemann?

Philippa (Harriet Cains) ist Penelopes zweitälteste Schwester aus dem Featherington-Clan und in Bridgerton nicht gerade für ihren Scharfsinn bekannt. Trotzdem machte Albion Finch (Lorn Macdonald) ihr den Hof. Nach der lange an Finanzfragen gescheiterten Hochzeit sind die zwei in Staffel 3 endlich ein Ehepaar. Mit der Geburt ihrer Tochter am Ende der aktuellen Season könnte man glauben, dass ihnen eine rosige Netflix-Zukunft bevorsteht. Doch ein Instagram-Post, den der schottische Finch-Darsteller kürzlich absetzte, hört sich verdächtig nach einem Abschied an:



Albion Finch. Was mit Käse und einem Niesen begonnen hat, wurde zu einer Figur, die mir sehr am Herzen liegt. Vielen Dank an alle, die diesen Job unvergesslich gemacht haben. Und danke an alle Fans, dass ihr diesem seltsamen kleinen Kerl eure Liebe gezeigt habt. Das bedeutet mir und meiner Philippa, meiner Komplizin Harriet Cains, viel. Es war eine tolle Zeit.

In den Kommentaren spekulieren die Bridgerton-Fans nun bereits, ob Lorn Macdonalds scheinbar dauerhafter Abschied bedeutet, dass die Featheringtons vollständig in Staffel 4 fehlen werden. Jetzt, wo alle Schwestern unter der Haube sind, die Erbfolge mit einem Sohn gesichert ist und Penelope (Nicola Coughlan) zu den Bridgertons gehört, wäre es ein Leichtes, neben Philippa und Albion Finch auch Prudence (Bessie Carter) samt Ehemann Harry Dankworth (James Phoon) sowie die Mutter Lady Portia Featherington (Polly Walker) aus der Serie zu schreiben.

Netflix Keine Featheringtons in Bridgerton Staffel 4?

In der Folge könnte Bridgerton sich in der 4. Staffel neben der neuen Hauptfigur stärker anderen Charakteren wie Familie Mondrich widmen, von denen in Staffel 3 einige Szenen gestrichen wurden. Die Fans würden die häufig komischen Auftritte der Featheringtons samt Partnern aber ganz bestimmt vermissen.

Schon Simon Basset hinterließ in Bridgerton eine enorme Leerstelle. Würde die Serie das Ausscheiden weiterer langjähriger Cast-Mitglieder verkraften? Oder ist Lorn MacDonalds Botschaft am Ende doch nur ein Abschied von der aktuellen Staffel? Eine dritte Möglichkeit wäre, dass Philippa bei ihrer Rückkehr plötzlich ohne bzw. mit ersetztem Ehemann dasteht. Gewissheit dazu werden wir womöglich erst in zwei Jahren erlangen, weil Staffel 4 erst 2026 starten soll.



