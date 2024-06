Neuer Bridgerton-Ersatz startet heute bei Amazon Prime: Das steckt hinter der Serie My Lady Jane

Die 3. Staffel Bridgerton ist bei Netflix vorbei und Amazon springt in die Lücke, um seine eigene alternative Geschichtsschreibung mit romantischer Heldin abzuliefern.

Der Start von My Lady Jane bei Amazon Prime Video * ist gut gewählt: Vor zwei Wochen endete Staffel 3 von Bridgerton bei Netflix. Der Staffel 4-Start ist noch zwei Jahre entfernt und so klafft eine große Leerstelle in den Streaming-Bedürfnissen nach romantischer Unterhaltung. Aber jetzt ist eine neue Heldin zur Stelle: Lady Jane.

Worum geht es in Amazons Bridgerton-Ersatz My Lady Jane?

Die Hand der jungen Jane (Emily Bader) wird im 16. Jahrhundert von ihrer ambitionierten Mutter Lady Frances Grey (Anna Chancellor) an den höchstbietenden Lord Guildford Dudley (Edward Bluemel) verkauft. Doch egal wie attraktiv der Fremde bei ihrer "Lust auf den ersten Blick" ist: Jane ist überhaupt nicht begeistert von der vermittelten Heirat. Erst recht nicht, wenn ihren zukünftigen Ehemann ein Geheimnis umgibt, das auch sie Kopf und Kragen kosten könnte. Zudem soll ihr Cousin, der englische König Edward, im Zuge einer Verschwörung ermordet werden. Klar, dass die spitzzüngige Jane ihr Schicksal da selbst in die Hand nehmen muss.



Amazon My Lady Jane (links)

My Lady Jane hat eine Menge mit Bridgerton gemeinsam, obwohl etwa 300 Jahre zwischen ihnen liegen: Beides sind US-amerikanische Serien, die im historischen England angesiedelt sind und beide schreiben die britische Geschichte im adeligen Kontext mit romantischen Wendungen um. Während Bridgertons Queen Charlotte als schwarze Königin die Gesellschaft für mehr Diversität öffnet, nimmt sich die Amazon-Serie die reale Person der Lady Jane Grey zum Vorbild für eine alternative Historie vor. Die echte Adelige wurde wenige Tage nach ihrer Krönung zur Königin enthauptet. Während Namen wie der von Guildford Dudley stimmen, befreit die Serie Lady Jane jedoch von ihrem tragischen Schicksal.

Amazon veröffentlicht alle acht Folgen von My Lady Jane auf einmal. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman * der Autorinnen Cynthia Hand, Brodi Ashton und Jodi Meadows. Es ist der Auftakt dreiteiligen Anthologie-Reihe The Lady Janies. Bei einem Erfolg der Serie stünden also weitere Bücher zur Verfügung.

