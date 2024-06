In über 190 Ländern in der Top 10: Amazon-Hit Culpa Mia geht weiter und Culpa Tuya soll noch 2024 kommen

Letztes Jahr ist die spanische Buchverfilmung Culpa Mia zum weltweiten Amazon-Hit geworden. Die Fortsetzung Culpa Tuya hat schon einen ungefähren Starttermin.

Mittlerweile sorgt TikTok regelmäßig dafür, dass ein Film zum Massenphänomen wird. So erging es auch der spanischen Romanverfilmung Culpa Mia - Meine Schuld letztes Jahr, nachdem die Buchvorlage der Autorin Mercedes Ron auf dem sozialen Netzwerk einen Hype entfachte.

Da die Romane auf insgesamt drei Bände kommen, die als Culpables-Trilogie bekannt sind, wurde auch schon eine Film-Fortsetzung zum ersten Culpa Mia-Teil angekündigt. Auch wenn das Datum noch nicht konkret feststeht, ist ein ungefährer Starttermin für das Sequel Culpa Tuya – Deine Schuld bekannt.

Das ist der weltweite Amazon-Hit Culpa Mia

In der Handlung der Adaption muss Noah (Nicole Wallace) ihr bisheriges Leben hinter sich lassen und zu ihrer Mutter nach Kalifornien ziehen, da sie neu verheiratet ist. In der Villa ihres reichen Stiefvaters lernt sie ihren Stiefbruder Nick (Gabriel Guevara) kennen, den sie sofort hasst. Der arrogante Schönling führt jedoch ein gefährliches Doppelleben zwischen Gang-Kriminalität und wilden Partys – und bald kann Noah Nick immer weniger widerstehen.

Schaut hier noch einen deutschen Culpa Mia-Trailer:

Culpa Mia. Meine Schuld - Trailer (Deutsch) HD

Der Film von Regisseur Domingo González hat deutlich vom Hype rund um die Buchreihe profitiert. Laut Amazon landete Culpa Mia nach der weltweiten Streaming-Veröffentlichung bei Prime am 8. Juni 2023 in über 190 Ländern in der Top 10.

Dadurch kam die Amazon-Pressemitteilung im Juli 2023 wenig überraschend, dass nicht nur ein zweiter, sondern gleich auch dritter Teil bestellt wurde.

Wann startet die Culpa Mia-Fortsetzung Culpa Tuya bei Amazon Prime?

Laut Advanced Television soll das Sequel Culpa Tuya im Dezember 2024 zu Amazon Prime Video kommen. Das genaue Datum wurde noch nicht offiziell verkündet.

In der Fortsetzung wird die Liebe zwischen Noah und Nick auf eine harte Probe gestellt, während beide ins Studentinnen- beziehungsweise Berufsleben einsteigen und plötzlich eine Ex-Freundin auftaucht, die sich an Nick rächen will.

