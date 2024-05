Bridgerton bei Netflix: Besetzung, Familien und Stammbäume in Staffel 3 erklärt

Wer für Staffel 3 von Netflix' Bridgerton eine kleine Auffrischung der Charaktere, Stars und Stammbäume braucht, ist mit unserer Übersicht an der richtigen Adresse.

Am 16. Mai 2024 ist bei Netflix der 1. Teil der 3. Staffel Bridgerton gestartet, am 13. Juni kommt Teil 2. Seit wir vor Staffel 2 die Stammbäume der Erfolgsserie von Chris Van Dusen inspiziert haben, hat sich bei den Ehepartnern und Verhältnissen im Figuren-Ensemble allerdings einiges verändert. Wir blicken also auf die (Familien-)Beziehungen in Staffel 3 von Bridgerton, damit ihr den Überblick nicht verliert.

Die Familie Bridgerton: Alle 8 Geschwister und Ehepartner im Stammbaum

Netflix' titelgebende Adelsfamilie Bridgerton lebt im (fiktiven) Regency-England des beginnenden 19. Jahrhunderts. Sie gehört zur Londoner Oberklasse, den "Tons", die vor allem eines für ihre Kinder wollen: eine einflussreiche Eheschließung, um den aristokratischen Fortbestand unter dem wachsamen Auge der Königin zu sichern.

Netflix Familie Bridgerton in Staffel 1

Die Bridgerton-Eltern sind:

Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell)

Bridgerton (Ruth Gemmell) Lord Edmund Bridgerton (Rupert Evans) †

Gemeinsam zeugten Lord und Lady Bridgerton 8 Kinder, die praktischerweise alphabetisch nach ihrer Geburtsreihenfolge benannt wurden. Wenn ihr unsicher seid, welches Kind älter ist, müsst ihr also nur das ABC durchgehen. Die 8 Romanvorlagen rücken jeweils einen Bridgerton-Spross ins Rampenlicht, um dessen jeweilige Liebesgeschichte zu erzählen.

Der Familienstammbaum der Bridgertons sieht also zu Beginn der 3. Staffel bei Netflix folgendermaßen aus:

Moviepilot (Bilder: Netflix) Bridgerton: Der Familienstammbaum zu Beginn von Staffel 3

Nachdem Anthony Bridgerton in Staffel 2 ursprünglich Kates Schwester Edwina Sharma (Charithra Chandran) den Hof machte, klärt Staffel 3 auf, dass diese im Ausland ihr Eheglück mit einem Unbekannten gefunden hat.

Bridgerton: Familie Featherington samt Stammbaum

Netflix Familie Featherington in Bridgerton Staffel 3

Die zweite größere Familie, die Netflix' Bridgerton im Laufe der Serie verfolgt, ist die der Featheringtons. Nach dem Tod des Vaters übernimmt der insgeheim mittellose Cousin Jack in Staffel 2 die Familienführung, muss am Ende aber das Weite suchen. Die ehrgeizige Matriarchin und Witwe Portia lässt daraufhin ein Schriftstück fälschen, das den ersten Sohn ihrer Töchter zum Erben der Adelsfamilie erklärt, die sonst keine unmittelbaren männlichen Nachkommen hat.

Der Feathering-Stammbaum sieht zum Start von Netflix' 3. Staffel Bridgerton demnach wie folgt aus:

Moviepilot (Bilder: Netflix)

Bridgerton Staffel 3: Weitere wichtige Figuren der Netflix-Serie

Zurückkehrende Figuren in Staffel 3 von Bridgerton:

Neuzugänge in Staffel 3 von Bridgerton:

John Stirling, Earl of Kilmartin (Victor Alli), ein eher reservierter Adeliger, der Francesca Bridgerton ins Auge fällt

(Victor Alli), ein eher reservierter Adeliger, der Francesca Bridgerton ins Auge fällt Lord Marcus Anderson (Daniel Francis), Bruder von Lady Danbury

(Daniel Francis), Bruder von Lady Danbury Lord Alfred Debling (Sam Phillips) ist nicht nur Vegetarier und reisender Naturliebhaber, sondern weckt als Heiratskandidat in Staffel 3 auch das Interesse von Penelope und Cressida

(Sam Phillips) ist nicht nur Vegetarier und reisender Naturliebhaber, sondern weckt als Heiratskandidat in Staffel 3 auch das Interesse von Penelope und Cressida Lady Tilley Arnold (Hannah New) ist eine Witwe, die Benedict Bridgertons Aufmerksamkeit einfängt

Über die Bridgertons und Featheringtons hinaus wartet die Netflix-Serie in Staffel 3 außerdem mit altem und neuem Personal auf, das ihr kennen solltet, auch wenn hier keine Stammbäume erforderlich sind:

