Bridgerton hat schon die Hauptfigur von Staffel 4 verraten, aber kaum jemand hat es bemerkt

Benedict, Francesca oder Eloise: Wer wird in Netflix' Bridgerton Staffel 4 zur neuen Hauptfigur? Ein Detail im Staffel 3-Finale hat die Antwort schon so gut wie verraten.

Ganz nach den Romanen von Julia Quinn folgt auch die Netflix-Adaption Bridgerton mit jeder neuen Staffel der Liebesgeschichte eines der insgesamt acht Bridgerton-Sprösslinge. Nach Daphne und Anthony rückte Staffel 3 zuletzt die Beziehung zwischen Colin Bridgerton und Penelope Featherington in den Fokus.

Aber welches Bridgerton-Kind wird in Staffel 4 zur Hauptfigur? Fans rätseln bereits fleißig, ob es Francesca, Benedict oder nicht etwa doch Eloise werden könnte. Ein verstecktes Easter-Egg im Finale der jüngsten Season liefert schon jetzt eine ziemlich eindeutige Antwort.

Bridgerton Staffel 4 macht Benedict zur neuen Hauptfigur

Bisher deutete vieles darauf hin, dass Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) in der kommenden 4. Staffel zum Hauptcharakter werden könnte und die Netflix-Serie erstmals eine queere Romanze ins Zentrum stellt. Nicht zuletzt wurde mit der Ehe zu Michael Stirling und der Vorstellung seiner Cousine Michaela alle Weichen für eine tragische, turbulente und natürlich auch romantische Francesca-Staffel gestellt.

Netflix Benedict Bridgerton muss bald auf einen "Maskenball"

Stattdessen sieht nun alles danach aus, dass Benedicts (Luke Thompson) Liebesgeschichte in Staffel 4 zuerst erzählt wird, die nach Reihenfolge der Romanvorlage eigentlich schon in Staffel 3 an der Reihe gewesen wäre. Dies verrät ein Gespräch zwischen Eloise (Claudia Jessie) und Benedict im Finale der 3. Season, in dem sie über den bevorstehenden Maskenball ihrer Mutter sprechen. Und dieser nimmt in der Buchvorlage eine besondere Rolle ein.

Achtung, Spoiler zur Bridgerton-Vorlage:

In Julia Quinns Roman Wie verführt man einen Lord? *, dem 3. Band der Bridgerton-Reihe, verschlägt es Benedict auf eben jenen Maskenball, auf dem er seine zukünftige Ehefrau Sophie Beckett kennenlernt. Ihre gemeinsame Geschichte erinnert dabei an das Märchen Aschenputtel.

Sophie ist eine junge Frau adliger Abstammung, die nach dem Tod ihres Vaters von ihrer Stiefmutter dazu gezwungen wird, als Dienstmädchen zu arbeiten. Unerlaubt schleicht sie sich auf den Maskenball und es fliegen erste Funken zwischen Sophie und dem Bridgerton-Junggesellen. Pünktlich um Mitternacht muss sie jedoch überstürzt die Flucht ergreifen und hinterlässt lediglich einen Handschuh.

Wann kommt Bridgerton Staffel 4 zu Netflix?

Ob sich die Romanze zu Sophie tatsächlich auch in der Netflix-Serie so abspielen wird, ist noch nicht bekannt. Benedicts Bisexualität, die in Staffel 3 Teil 2 der Serienadaption mit einer Affäre zu Lady Tilley Arnold (Hannah New) und ihrem Bekannten Paul Suarez (Lucas Aurelio) erstmals ausbuchstabiert wurde, könnte einige spannende Veränderungen der Buch-Geschichte hervorbringen.

Aktuell arbeitet das Team um Showrunnerin Jess Brownell fleißig an den Drehbüchern zur nächsten Staffel. Aufgrund des aufwändigen Produktions-Prozesses der Netflix-Serie müssen sich Fans allerdings auf eine längere Wartezeit einstellen. Bridgerton Staffel 4 wird frühestens 2026 bei Netflix aufschlagen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.