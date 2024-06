Bridgerton löschte in Staffel 3 bedeutsame Szene, die nicht jugendfrei war: Sie könnte in Staffel 4 noch kommen

Ursprünglich hatten nicht nur "Polin" in der 3. Staffel von Bridgerton leidenschaftliche Szenen. Die Netflix-Serie entschied sich jedoch dafür, eine heiße Sequenz zu streichen.

Bridgerton hatte in Staffel 3 mit Kutschen- und Couch-Intimitäten von Penelope (Nicola Coughlan) und Colin (Luke Newton) sowie Benedicts (Luke Thompson) Ménage-à-trois-Abenteuer einiges an sinnlichen Sex-Darstellungen zu bieten. Doch ein Schauspieler der Netflix-Serie verriet nun, dass seine eigene heiße Szene weichen musste.



Bridgerton Staffel 3: Eigentlich ging es neben Penelope und Colin auch für ein anderes Paar heiß her

Ex-Boxer Will Mondrich (Martins Imhangbe) und seine Frau Alice (Emma Naomi) steigen in Staffel 3 von Bridgerton durch eine Erbschaft ihres Sohnes in die Adelskreise der Gesellschaft auf. Durch den Tod von Alices Tante gelangen sie in den Besitz eines herrschaftlichen Anwesens, das offenbar ursprünglich in einer Sex-Montage erkundet werden sollte. Imhangbe erzählte Digital Spy:

Es gab im Drehbuch eine ganze Szene, wo Will und Alice es überall treiben. Dann wurden sie von ihren Kindern unterbrochen. Es gab so viel, was passierte. [...] Die Ankunft in dem [neuen] Haus löst etwas in ihnen aus: Wir vergessen die Regeln und genießen das neue Heim, wenn du verstehst, was ich meine?

Netflix Bridgerton Staffel 3: Will & Alice Mondrich

Bridgertons Mondrich-Darsteller erklärt außerdem, warum die intime Haus-Erkundung durchaus eine wichtige Szene war, bevor sie gestrichen wurde:

[Will und Alice] sind seit über 12 Jahren zusammen und es gibt diesen Mythos, dass verheiratete Paare keinen so feurigen Sex wie neue Paare mehr haben. Es war also wichtig zu zeigen, dass diese Leidenschaft nach 12, 15, 20 Jahren immer noch andauern kann.

"Später": Warum wurde die Mondrich-Sex-Szene in Bridgertons 3. Staffel gelöscht?

Nur weil die Szene in Staffel 3 ausgeschlossen wurde, heißt das aber laut Martins Imhangbe nicht, dass etwas Ähnliches für die Mondriches nicht doch noch in Staffel 4 oder nachfolgenden Seasons passieren kann: "Ich denke, die Serie wird das später nochmal aufbringen, ein verheiratetes Paar so leidenschaftlich zu zeigen."

Die genauen Gründe für die Streichung in Staffel 3 kennt der Star nicht. Spekulieren lässt sich, dass das Bridgerton-Team sich in Staffel 3 dazu entschied, den Fokus ganz auf die stürmische Liebesbeziehung von Pen und Colin zu legen. Vermutlich sollte am Ende nichts davon ablenken. Schließlich musste auch noch die Whistledown-Enthüllung Platz in den 8 Folgen finden und die Mondriches hatten derweil genug mit ihrem gesellschaftlichen Aufstieg zu tun. Aber womöglich findet sich neben der neuen Staffel 4-Hauptfigur noch etwas Raum für ein heißes Ehe-Leben?

Podcast mit Bridgerton: Die 10 besten Serienstarts im Juni bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Juni, die Netflix, Amazon, Disney+ und Co. zu bieten haben, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 10 Serien-Highlights findet ihr im Juni nicht nur die Rückkehr des Game of Thrones-Spin-offs House of the Dragon, sondern auch ungewöhnliche Netflix-Superhelden, Amazons Wiedersehen mit The Boys und die neue Star Wars-Realserie bei Disney+.