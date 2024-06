Alles queer auf Netflix? Wir machen den Realitätscheck, wie LGBTQ+ freundlich Serien 2024 wirklich sind

Im Pride Month 2024 machen wir einen wichtigen Realitätscheck: Wie queer sind Netflix und die restliche Serienwelt wirklich? Es ist bei Weitem nicht perfekt.

Wir feiern den Pride Month mit einer Podcast-Folge. Auch 2024 ist es noch nötig, die Queer-Freundlichkeit der Serien-Landschaft zu prüfen. Obwohl beim größten Streaming-Anbieter Netflix viele queere Figuren und LGBTQ+ inklusive Serien zu streamen sind, steht das leider nicht stellvertretend für die restliche Streaming-Welt.

Realitätscheck: So queer sind Netflix und die Serienwelt wirklich

Als Quellen haben wir nicht nur unsere eigenen Beobachtungen, sondern auch den diesjährigen GLAAD Report herangezogen. Darin prüft die größte LGBTQ+ Non-Profit-Organisation der USA jedes Jahr, wie viel queere Repräsentation im Fernsehen herrscht. Zusätzlich haben wir beim Lesben- und Schwulenverband auf die deutschen Zahlen geschaut.

Während Netflix nach queer-inklusiven Meilensteinen wie Orange Is the New Black und Sense8 noch immer Vorreiter ist, sieht es anderswo mau aus. Auch ein Blick in die Zukunft lässt ein flaues Gefühl zurück, denn mehr als ein Drittel aller queeren Figuren aus US-Serien kehren kommendes Jahr nicht zurück.

Doch es gibt auch einen Hoffnungsstreifen am Horizont: Während Netflix unermüdlich einen inklusiven Kurs fährt, tut sich auch in Deutschland was. Zwar nicht im Hauptabendprogramm, aber die Öffentlich-Rechtlichen geben sich sichtlich Mühe, queere Inhalte umzusetzen mit Web- und ZDFneo-Serien wie Loving Her.

Mehr queere Streaming-Tipps, Erklärungen zu LGBTQ+ und dem Pride Month und Listen mit Queer-Film-Empfehlungen findet ihr in unserem Pride Month-Überblick 2024.

