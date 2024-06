Eine der besten Sci-Fi-Serien des Jahrtausends hat Bridgerton in den Netflix-Charts entthront: Es gibt schon 7 Staffeln

Das Netflix-Kostümdrama Brdigerton wurde erneut vom Streaming-Thron gestoßen. Diesmal von einer Sci-Fi-Komödie, auf die Nerds seit über zehn Jahren schwören.

Es ist und bleibt ein hochwohlgeborenes Auf und Ab mit Bridgerton. Erst wird die 3. Season von einer Miniserie vom Thron der Netflix-Charts gestoßen, nur um ihn mit Teil 2 erneut zu erklimmen – und nun schleicht sich die neuste Staffel einer animierten Sci-Fi-Komödie auf Platz 1.

Die Rede ist von Rick and Morty, das bereits seit 7 Staffeln mit grenzwertigem Humor und satirischen Sci-Fi-Einlagen für aberwitzige Storys in mehreren Dimensionen sorgt.

Was ist Rick and Morty, die Sci-Fi-Serie, die Bridgerton vom Platz 1 der Netflix-Charts stieß?

In Rick and Morty nimmt der ebenso brillante wie rüpelhafte Wissenschaftler Rick Sanchez seinen unbeholfenen Teenager-Enkelsohn Morty Smith auf allerlei schwer zu erklärende und rechtfertigende Abenteuer mit. Mit seiner Portal-Gun öffnet Opa Tore zu verschiedenen Dimensionen, die sich von unserer Welt manchmal in nur einem Element unterscheiden, oft aber komplett unvorstellbare Realitäten darstellen.

Wie verrückt die Sci-Fi-Abenteuer des Duos werden, macht Staffel 1 von Anfang an deutlich. In der Pilotfolge muss Morty etwa wertvolle Samen aus einer fremden Welt durch den außerirdischen Zoll schmuggeln. In Folge 2 übernimmt sein von Rick intelligenter gemachter Hund die Weltherrschaft. Und in Folge 3 reisen sie geschrumpft ins Innere eines Obdachlosen, dessen Organe als Vergnügungspark umfunktioniert wurden.

Adult Swim Rick and Morty

Später stellt sich raus, dass unzählige Ricks aus unterschiedlichen Dimensionen eine ganze Rick-Gesellschaft in einer riesigen Raumstation namens Zitadelle aufgebaut haben. Und auch die Familie um Ricks Tochter Beth, inklusive ihres langweiligen Mannes Jerry und der genervten Tochter Summer, wird immer mehr involviert. Der episodenhafte Spaß kompliziert sich somit im Laufe der Zeit und länger anhaltende Storylines nehmen ihren immer selbstreferenzielleren Lauf.

Oft parodieren die Rick and Morty-Episoden berühmte und kultige Science-Fiction-Filme und -Serien, bleiben dabei aber nie auf der Oberfläche. Viele der Gags belohnen tiefgreifendes Genre-Wissen und man merkt: Serienschöpfer Dan Harmon und sein Ko-Schöpfer Justin Roiland, der bis Staffel 6 zusätzlich die beiden Titelfiguren vertonte, wissen, was sie tun.

Roiland ist nach Anschuldigungen bezüglich häuslicher Gewalt nicht länger an Bord, so dass die englische Originalversion von Rick and Morty ab Staffel 7 etwas anders klingt. Mittlerweile sind Ian Cardoni als Rick und Harry Belden als Morty zu hören. In der deutschen Version sind es nach wie vor Kai Taschner und Tim Schwarzmaier.

Rick und Morty sind für die Zukunft gewappnet – auch in Anime-Form

Bei Moviepilot belegt Rick and Morty den 9. Platz in unserem Ranking der Besten Science-Fiction-Serien des bisherigen Jahrtausends. Und auch sonst erfreut sich die derbe Cartoon-Komödie für erwachsene Nerds seit 2013 großer Beliebtheit. Nach der 3. Season war sie sogar dermaßen populär, dass der US-Sender Adult Swim sage und schreibe 70 weitere Episoden orderte. Die Zukunft der Serie ist aktuell noch bis Staffel 10 sicher.

Wer sich vom Sci-Fi-Schabernack mit Rick und Morty überzeugen möchte, kann das übrigens auch bei Sky Go und WOW tun, wo ebenfalls sieben Staffeln vorliegen. Eine japanische Anime-Serie mit dem unkomplizierten Titel Rick and Morty: The Anime soll noch im Laufe dieses Jahres anlaufen.