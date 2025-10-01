Camp Rock 3 mit den Jonas Brothers: Wichtigster Star kehrt auf neuem Bild zurück, aber nicht so, wie es sich die Fans wünschen

Die Jonas Brothers kehren mit Camp Rock 3 zu einem ihrer größten Hits zurück. Nun gibt es das erste Bild von Demi Lovato zur Disney-Fortsetzung – allerdings in einer völlig neuen Rolle.

Vor zwei Wochen überraschte Disney mit der Ankündigung von Camp Rock 3. Zwar gab es im Lauf der Zeit immer wieder Gerüchte, dass die Reihe im Kontext von Disney+ zu neuem Leben erwachen könnte. Immerhin ist das auch mit High School Musical und der inzwischen dazugehörenden Streaming-Serie passiert. Offiziell gemacht wurde das Camp Rock-Revival jedoch erst im Zuge eines Videos mit den Jonas Brothers.

Im Gegensatz zu High School Musical, wo Olivia Rodrigo als neues Franchise-Gesicht etabliert wurde, setzt Camp Rock 3 auf Nostalgie und bringt die Originalstars zurück. Zumindest fast. Von einer wichtigen Person aus den ersten beiden Teilen fehlte im Ankündigungsvideo jegliche Spur: Demi Lovato. Jetzt präsentiert sich die Sängerin in einer neuen Rolle. Erwartet allerdings nicht, dass sie vor die Kamera tritt.

Disney-Fortsetzung: Demi Lovato meldet sich stolz als Produzentin vom Camp Rock 3-Set zu Wort

Auf ihren Social-Media-Kanälen hat Demi Lovato ein kleines Sneak-Peak zu Camp Rock 3 geteilt, das sie hinter einem Monitor auf einem dieser typischen Stühle zeigt, die man an einem Filmset findet: Holzrahmen, Segeltuchsitz und Rückenlehne. Auf dieser Lehne steht in großen Lettern "Demi Lovato, Executive Producer" geschrieben. Lovato kommentiert den Post mit den Worten: "Das bin ich (in meiner Produzentinnen-Ära)."

Als Camp Rock 3 angekündigt wurde, zeigten sich viele Fans enttäuscht davon, dass Lovato nur als ausführende Produzentin an Bord ist. Mit dem neuen Bild macht sie jedoch deutlich, dass es sich dabei nicht nur um einen beratenden Job in irgendwelchen Meetings und Büroräumen handelt, sondern dass sie unmittelbar in die Produktion involviert ist und offenbar sogar direkt bei den Dreharbeiten vorbeischaut.

Einige Fans zeigen sich mittlerweile beeindruckt, dass Lovato bei Camp Rock 3 eine mächtigere Position einnimmt. Sie ist nicht mehr der Disney-Star, der in diverse Projekte gesteckt und zum Gesicht einer Marke aufgebaut wird. Als Produzentin hat sie deutlich mehr Einfluss über ihr Vermächtnis und kann dieses nun nach ihren Vorstellungen gestalten – das war ihr bei den ersten beiden Filmen nicht möglich.

Die Synopse zu Camp Rock 3 lautet wie folgt:

Die Geschichte beginnt, als Connect 3 ihre Vorgruppe für eine große Reunion-Tour verlieren und zu ihrem geliebten Camp Rock zurückkehren, um das nächste große Talent zu entdecken. Während die Camper:innen um die Chance wetteifern, für ihre Lieblingsband als Vorgruppe zu spielen, steigen die Spannungen und Freundschaften werden auf die Probe gestellt, was zu unerwarteten Allianzen, Enthüllungen und Romanzen führt.

Wann startet Camp Rock 3 bei Disney+?

Da die Dreharbeiten zu Camp Rock 3 bereits laufen, ist es gut vorstellbar, dass der neue Film Ende 2026 oder Anfang 2027 seine Premiere bei Disney+ feiert. Vorerst sorgen die Jonas Brothers für weihnachtliche Stimmung bei Disney+: Am 14. November 2025 erscheint das musikalisch-besinnliche Special A Very Jonas Christmas.