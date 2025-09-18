Erstes Video enthüllt: Camp Rock 3 kommt offiziell, aber eine Sache stört viele Fans gewaltig

Nach High School Musical bringt Disney seine zweite große musikalische Filmreihe aus den 2000er Jahren zurück: Die Dreharbeiten zu Camp Rock 3 mit den Jonas Brothers haben offiziell begonnen.

Wer in den 2000ern aufgewachsen ist, dürfte unmöglich an diesen beiden Disney-Hypes vorbeigekommen sein: High School Musical und Camp Rock. Zwischen romantischer Coming-of-Age-Geschichte und jeder Menge Begeisterung für Musik haben sich die beiden Filmreihen im popkulturellen Gedächtnis verankert.

Nachdem das HSM-Vermächtnis bereits im Zuge von High School Musical: Das Musical: Die Serie bei Disney+ fortgesetzt wurde, erwartet uns nun auch ein weiterer Sommer im Ferienlager. Vor wenigen Stunden wurden der Start der Dreharbeiten zu Camp Rock 3 offiziell verkündet. Fans der Reihe sind aber nicht ganz glücklich.

Camp Rock 3 kommt mit den Jonas Brothers, aber Demi Lovato kehrt nicht vor die Kamera zurück

Bereits in den vergangenen Wochen gab es einige Spekulationen dazu, dass sich Camp Rock mit Teil 3 im Disney-Kosmos zurückmelden könnten. Wie der Hollywood Reporter berichtet, entsteht die Fortsetzung exklusiv für Disney+ und den Disney Channel – und bringt die drei Jonas Brothers zurück: Joe, Nick und Kevin.

Passend dazu gibt es ein erstes Video vom Set:

Moment, fehlt da nicht jemand? Genau: Demi Lovato. Die Sängerin und Schauspielerin ist eine der tragenden Säulen des Originals aus dem Jahr 2008 und kehrte auch zwei Jahre später in der Fortsetzung Camp Rock 2: The Final Jam zurück. Ausgehend vom aktuellen Stand fungiert sie bei Teil 3 nur als ausführende Produzentin.

"Einen neuen Camp Rock-Film ohne Demi [Lovato] zu drehen, ist wie eine neue Bibel ohne Jesus zu schreiben", kommentiert ein Fan auf X (ehemals Twitter) und fängt damit die allgemeine Stimmung sehr gut ein. Viele hatten sich eine komplette Reunion gewünscht, da sich Camp Rock ohne seinen größten Star irgendwie nicht richtig anfühlt.

Es gibt trotzdem noch Hoffnung für Demi Lovatos große Disney-Rückkehr in Camp Rock 3

Disney will mit dem neuen Film offenbar die nächste Camp Rock-Generation etablieren und stellt uns viele neue, überwiegend noch unbekannte Cast-Mitglieder vor: Sherry Cola, Liamani Segura, Malachi Barton, Lumi Pollack, Hudson Stone, Casey Trotter, Brooklynn Pitts und Ava Jean. Dazu gesellt sich Maria Canals-Barrera, die in den ersten beiden Filmen die Mutter von Demi Lovatos Figur gespielt hat.

Canals-Barreras Casting sorgt für Hoffnung: Wenn Mitchies Mutter in dem Film auftaucht, kann ihre Tochter nicht allzu weit entfernt sein. Womöglich versucht Disney, Lovatos Auftritt geheimzuhalten, da es sich um eine Überraschung am Ende des Films handeln könnte. Sicherlich wird es in den nächsten Wochen und Monaten dazu noch einige Berichte geben. Camp Rock ist schließlich eine der Disney-Marken schlechthin.

Inszeniert wird der neue Film von Veronica Rodriguez, die zuletzt The Slumber Party bei Disney+ umgesetzt hat. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Eydie Faye, die ebenfalls bei der gutgelaunten Teenie-Komödie an Bord war.

Die offizielle Synopse zu Camp Rock 3 lautet wie folgt:

Die Geschichte beginnt, als Connect 3 ihre Vorgruppe für eine große Reunion-Tour verlieren und zu ihrem geliebten Camp Rock zurückkehren, um das nächste große Talent zu entdecken. Während die Camper:innen um die Chance wetteifern, für ihre Lieblingsband als Vorgruppe zu spielen, steigen die Spannungen und Freundschaften werden auf die Probe gestellt, was zu unerwarteten Allianzen, Enthüllungen und Romanzen führt.

Hier lernen wir die neuen Figuren kennen:

Zu den brandneuen Camper:innen von Camp Rock gehören die mutige und entschlossene Sage (Segura) und ihr lockerer Bruder Desi (Stone), das Cello-Wunderkind Rosie (Pollack), der Schlagzeuger Cliff (Trotter) mit seinem eigenen Beat, die Choreografie-Königin Callie (Pitts), die einschüchternde Influencerin Madison (Jean) und der Bad Boy des Camps, Fletch (Barton).

Wann startet Camp Rock 3 bei Disney+?

Während High School Musical mit Teil 3 den Sprung auf die große Leinwand geschafft hat, wird Camp Rock 3 exklusiv für Streaming bzw. Fernsehen produziert. Wann der Film dort seine Premiere feiern wird, steht noch nicht fest. Wir gehen von Ende 2026 oder Anfang 2027 aus. Zuvor könnt ihr bei Disney+ die Jonas Brothers in dem Weihnachts-Special A Very Jonas Christmas Movie sehen, das am 14. November 2025 erscheint.