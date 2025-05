Das Ende von Jurassic Park deutet eine Sache an – alle 5 Fortsetzungen ignorieren sie eiskalt

Gelegentlich ist es für Filme notwendig, gewisse Handlungselemente für zukünftige Teile fallen zu lassen. Jurassic Park und Dr. Alan Grant sind da keine Ausnahme.

Zähne blitzen, Kiefer schnappen, der Tod lauert im dichten Farn. Mit anderen Worten: Willkommen im Jurassic Park im Jahr 1993. Für viele ist die erste Sichtung bis heute unvergesslich. Und doch gibt es eine Andeutung bezüglich einer Hauptfigur, die bei all den Sequels völlig übersehen wurde.

Diese Erinnerungslücke in Jurassic Park kommt Dr. Alan Grant entgegen

Anfang der 90er ließ Kultregisseur Steven Spielberg den Roman von Michael Crichton auferstehen. Im April dieses Jahres, also 32 Jahre später, verwies ScreenRant auf eine Entwicklung am Ende des ersten Films, die von seinen sechs Nachfolgern vernachlässigt wurde.

Das passiert in Jurassic Park: Um das Lebenswerk des Milliardärs John Hammond (Richard Attenborough) auf seiner Privatinsel zu bestaunen – lebende Dinosaurier – wird eine Gruppe von Spezialist:innen eingeflogen, unter anderem der Paläontologe Dr. Alan Grant (Sam Neill) und seine Lebensgefährtin Dr. Ellie Sattler (Laura Dern).

Doch der Besuch läuft anders als erwartet, denn die Urzeitriesen haben Hunger und eröffnen die Jagd auf die appetitlichen Zweibeiner:innen. Dabei kümmern sich Alan und Ellie um Hammonds Enkel:innen Tim (Joseph Mazzello) und Lex (Ariana Richards).

Will Alan Grant plötzlich Kinder? Während Alan Kindern zu Beginn des Films eher ablehnend gegenüber eingestellt ist, wirkt es am Ende beinahe so, als habe er seine Einstellung geändert und wolle mit Ellie eine Familie gründen. Zufrieden lässt er die Kinder an seinen Schultern schlummern, während sie Jurassic Park endgültig im Helikopter entfliehen. Dabei grinst er seine Partnerin verträumt an.

Die Fortsetzungen entscheiden sich dagegen: Sam Neill und Laura Dern kehren in zwei der Sequels zurück. In der Fortsetzung Jurassic Park III erfahren wir, dass Ellie ihren Traum von einer Familie ohne Alan verwirklicht hat. Ein Kinderwunsch seitens Alan kam nie wieder zur Sprache.

In Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter spielen Alan und Ellie das erste Mal seit Jurassic Park wieder eine Rolle. Dort lernen wir ihn als einen Forscher kennen, der zwar seine Arbeit liebt und immer noch führend auf seinem Gebiet ist, aber auch einsam. Dafür findet Jurassic World 3 mit dem ersten Kuss der beiden den perfekten Abschluss für ihre Geschichte. Ganz ohne gemeinsame Kinder.