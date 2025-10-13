Das ist Diane Keatons letzter Film: Ihr könnt ihn direkt streamen

Am Wochenende erreichte uns die traurige Nachricht, dass die aus zahlreichen Klassikern bekannte Schauspielerin Diane Keaton gestorben ist. Ihren letzten Film könnt ihr aktuell streamen.

Eine weitere Hollywood-Legende ist von uns gegangen: Mit Diane Keaton verabschiedete sich am Wochenende eine Schauspielerin, die über fünf Dekaden lang mit ihren Rollen das Kino geprägt hat und dabei wie kaum jemand anderes zwischen Tragik und Komik hin- und hergewechselt ist. So steht in ihrer Filmografie ein düsteres Mafiaepos wie Der Pate direkt neben einer satirischen RomCom wie Der Stadtneurotiker.

Doch was ist eigentlich Diane Keatons letzter Film?

Abschied von einer Ikone: Diane Keaton ging mit Kathy Bates und Alfre Woodard ins Summer Camp

In den vergangenen Jahren hatte Keaton die großen Dramen von sich weggeschoben und sich stattdessen beschwingten Komödien angeschlossen, die vor allem von ihrem starken weiblichen Ensemble lebten. Dazu gehören etwa Arthur's Whisky, Dancing Queens und Mack & Rita, ganz zu schweigen von den beiden Book Club-Filmen.

Summer Camp markiert nun das filmische Schlusslicht ihres Schaffens. An der Seite von nicht weniger ikonischen Schauspielerinnen wie Kathy Bates und Alfre Woodard war Keaton zum letzten Mal auf der großen Leinwand zu sehen – zumindest in den USA. In Deutschland landete der Film als Stream direkt im Heimkino.

Summer Camp erzählt die Geschichte von Nora (Keaton), Ginny (Bates) und Mary (Woodard), die sich vor vielen, vielen Jahren in einem Ferienlager kennengelernt haben. Damals war das Trio davon überzeugt, für immer als beste Freundinnen verbunden zu bleiben. Wie so oft ist dann jedoch etwas anderes passiert: das Leben.

Je älter sie wurden, desto weniger Zeit haben Nora, Ginny und Mary miteinander verbracht. Damit ihre Freundschaft nicht komplett einschläft, beschließen sie, an den Ort zurückzukehren, an dem alles angefangen hat. Mit dem Trip in die Vergangenheit kommen jedoch einige unausgesprochene Gefühle wieder nach oben.

Wenn ihr Keaton in Book Club und Co. mochtet, dann dürfte euch Summer Camp genauso begeistern. Der Film kommt in strahlenden Feel-Good-Bildern daher und bietet genauso viel zum Lachen wie zum Weinen. Am Ende dominieren die versöhnlichen Töne in einer Geschichte über die unerwarteten Freuden des Alterns.

Wo kann man Summer Camp streamen?

Im Streaming-Abo ist Summer Camp leider derzeit nicht verfügbar. Dafür könnt ihr den Film mit diversen Kauf- und Leihoptionen bei den gängigen Diensten schauen, von Amazon über Sky und Maxdome bis zu Apple TV, MagentaTV und Rakuten TV.