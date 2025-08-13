Das könnte eine der besten Serien des Jahres werden: Trailer zieht mit Marvel-Star Mark Ruffalo komplett in seinen Bann

Nach der gefeierten Krimiserie Mare of Easttown meldet sich der Autor bei HBO mit dem düsteren Thriller Task zurück. Schaut jetzt den ersten Trailer, der ein Serien-Highlight 2025 verspricht.

Vor vier Jahren erschien mit dem düster-emotionalen Drama Mare of Easttown eine Serie, die es in unsere Bestenliste 2021 schaffte und bei der Moviepilot-Community auch auf einen starken Wertungsschnitt von 8 Punkten kommt.

Im September meldet sich Mare of Easttown-Autor Brad Ingelsby endlich mit einer neuen Serie zurück, die wieder ein mitreißendes Erlebnis verspricht. Schaut hier den neuen Trailer zu Task, in dem unter anderem Marvel-Star Mark Ruffalo als FBI-Agent zu sehen ist.

Schaut hier den neuen Task-Trailer:

Task - S01 Trailer (English) HD

Im Crime-Drama Task wird eine FBI-Jagd zum moralischen Dilemma

Die HBO-Serie spielt in den Arbeitervierteln von Philadelphia, wo der FBI-Agent Tom (Ruffalo) eine Taskforce leitet. Diese ermittelt in einer Reihe gewalttätiger Raubüberfälle, die gestoppt werden sollen. Wie sich schließlich herausstellt, steckt Tom Pelphrey als Familienvater dahinter, der darum kämpft, seinen Angehörigen ein besseres Leben zu ermöglichen. Irgendwann kommt es zwischen beiden Männern zum unvermeidlichen Showdown.

Wann und wo startet die HBO-Serie Task in Deutschland?

Wie Sky in einer Pressemitteilung verkündet hat, startet Task hierzulande am 8. September 2025 auf Sky und dem Streaming-Dienst WOW. Jede neue Folge der insgesamt 7 Episoden umfassenden HBO-Serie erscheint dann im Wochentakt nach der US-Ausstrahlung.

