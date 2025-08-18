Die Höhle der Löwen 2025: Alle Infos zu den neuen Löwen, Sendeterminen und Regeländerungen im Überblick

Die Höhle der Löwen ist endlich zurück bei VOX – mit der mittlerweile 18. Staffel (!). Wir verraten euch alle wichtigen Infos zu Investoren, Gaststars und TV-Ausstrahlung der beliebten Gründershow.

Die Höhle der Löwen zählt zu den beliebtesten Formaten im deutschen TV. Kein Wunder also, dass VOX nur wenige Monate nach der letzten Staffel direkt neue Folgen liefert. Wir verraten euch alles, was ihr über Cast, Gastlöwen und Regeländerungen der 18. Staffel wissen müsst.

Höhle der Löwen 2025: Dann starten die neuen Folgen

Fans der Gründershow müssen sich nicht mehr länger gedulden. Die erste Folge der 18. Staffel kann ab Montag, dem 18. August, bei RTL+ gestreamt werden. Wer lieber im linearen TV einschaltet, hat erst eine Woche später die Chance dazu: Die Höhle der Löwen läuft ab Montag, dem 25. August, um 20:15 Uhr bei VOX. Wöchentlich wird eine neue Folge ausgestrahlt.

Spannende Neuerung für noch mehr Investoren-Drama: So funktionieren die Battle Pitches

In der Welt der Business-Investments kann es ganz schön hart zugehen. In der Höhle der Löwen wird es deshalb eine Neuerung geben, die für mehr Drama und Nervenkitzel sorgen soll: Die sogenannten Battle Pitches. Dabei müssen zwei Start-ups gegeneinander antreten, doch nur eins darf bleiben. Beide haben jeweils 60 Sekunden Zeit, die Löwen von ihrem Business zu überzeugen.

Diese Löwen gehören zum festen Cast der 18. Staffel

Auch in der 18. Staffel wird es viele vertraute Gesichter bei Die Höhle der Löwen zu sehen geben. Der Cast hält aber auch eine echte Überraschung bereit: Ein Löwe, der eigentlich die Show längst verlassen hatte, kehrt als fester Bestandteil des Casts zurück. Diese Löwen suchen wieder nach heißen Deals:

Judith Williams: Die Teleshopping-Ikone hat ein Auge für Deals im Beauty-Business

Die Teleshopping-Ikone hat ein Auge für Deals im Beauty-Business Carsten Maschmeyer: Als milliardenschwerer Investor ist er es gewohnt, in aufstrebende Geschäfte zu investieren.

Als milliardenschwerer Investor ist er es gewohnt, in aufstrebende Geschäfte zu investieren. Ralf Dümmel: Er liebt es, in Produkte zu investieren, die sich schnell und günstig in jeden Supermarkt liefern lassen.

Er liebt es, in Produkte zu investieren, die sich schnell und günstig in jeden Supermarkt liefern lassen. Dagmar Wöhrl: Die Allrounderin investiert gerne in weiblich geführte Startups.

Die Allrounderin investiert gerne in weiblich geführte Startups. Janna Ensthaler: Die jüngste Investorin der Runde achtet besonders auf Nachhaltigkeit und soziale Themen.

Die jüngste Investorin der Runde achtet besonders auf Nachhaltigkeit und soziale Themen. Frank Thelen: Er war für viele Jahre bei Die Höhle der Löwen dabei, 2020 beendete er seine Teilnahme. Im Frühjahr 2025 kehrte Thelen als Gast-Löwe zurück – für die neue Staffel ist er wieder als fester Bestandteil des Casts dabei.

Konkurrenz für Williams, Maschmeyer und Co: Diese Gaststars werden zu Investoren

In der Höhle der Löwen gibt es immer mal wieder Gastlöwen zu sehen, die sich eine Folge lang als Investoren versuchen. Für die 18. Staffel wurden bisher zwei bekannte Namen angekündigt:

Lena Gercke: Sie gewann als allererste Kandidatin Heidi Klums Germany's Next Topmodel und baute sich als Werbegesicht, TV-Moderatorin und Medienpersönlichkeit ein eigenes Imperium auf. In Folge 4 will sie sich auf die Suche nach spannenden Start-Ups machen.

Sie gewann als allererste Kandidatin Heidi Klums Germany's Next Topmodel und baute sich als Werbegesicht, TV-Moderatorin und Medienpersönlichkeit ein eigenes Imperium auf. In Folge 4 will sie sich auf die Suche nach spannenden Start-Ups machen. Christian Miele: Der erfahrene Investor blickt auf eine bedeutsame Familiendynastie zurück: Sein Urgroßvater Carl Miele gründete 1899 das gleichnamige Haushaltsgeräteunternehmen, das bis heute ein bekannter Hersteller für Waschmaschinen, Staubsauger, Wasserkocher und Co. ist. 2021 wurde er zum Investor des Jahres gekürt – somit ist er in Folge 8 die perfekte Erweiterung.

Alle Sendetermine bei VOX: Dann läuft die Höhle der Löwen im linearen TV

Wie immer häufiger üblich, laufen die neuen Folgen von Die Höhle der Löwen beim Streamingdienst RTL+ eine Woche vor TV-Ausstrahlung. Wer bei all der Verwirrung wissen möchte, wann die aktuelle Folge im TV läuft, kann hier nachschauen: