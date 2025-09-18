Die unfassbare Absetzung von Jimmy Kimmels Talkshow erklärt: Warum die Medienwelt unter Schock steht

In der Nacht wurde Jimmy Kimmels Late-Night-Show überraschend abgesetzt. Warum der Schritt Schockwellen in der Medienlandschaft hinterlässt, erklärt dieser Artikel.

Diese Nachricht erschütterte vergangene Nacht die Medienwelt. Der US-Sender ABC hat kurzfristig die Late-Night-Show des populären Moderators und mehrfachen Oscar-Hosts Jimmy Kimmel aus dem Programm genommen, und zwar auf unbestimmte Zeit.

Vorangegangenen waren kritische Aussagen des Comedians Kimmel gegenüber der Administration von US-Präsident Donald Trump und deren Reaktion auf die Ermordung des rechtsextremen Aktivisten und Influencers Charlie Kirk. Zahlreiche Stars und Verbände äußersten scharfe Kritik an dem Schritt. Sie warnten vor einer wachsenden Zensur der Medien in den USA. In den sozialen Medien häufen sich nun Boykott-Aufrufe gegenüber ABC und Disney.

In diesem Artikel wird erklärt:

Was ist passiert und was hat Jimmy Kimmel über Charlie Kirk gesagt?

Warum sorgt die vorübergehende Absetzung für so viel Aufsehen?

Warum wird mit Boykotts gegen Disney gedroht?

Sind weitere Shows bedroht?

Wie geht es mit Jimmy Kimmel weiter?

Jimmy Kimmels Absetzung erklärt: Was ist passiert und was hat Kimmel über Charlie Kirk gesagt?

Seit 2003 strahlt das TV-Network ABC die Late-Night-Talkshow Jimmy Kimmel Live! aus, doch vergangene Nacht wurde die Show noch vor dem Dreh der Mittwochsfolge gestoppt. Ein Sprecher der Disney-Tochter ABC gab am Mittwoch bekannt, dass die Sendung "auf unbestimmte Zeit aus dem Programm genommen wird", wie der Branchendienst The Hollywood Reporter meldete.

Vorsitzender der US-Rundfunkbehörde drohte zuvor Kimmel und ABC

Die Kette der Ereignisse sieht wie folgt aus:

Kimmel hatte Donald Trump und die Republikanische Partei Anfang der Woche in seiner Show dafür kritisiert, dass sie die Ermordung von Charlie Kirk am 10. September für sich instrumentalisieren. Wörtlich sagte Kimmel am Montag: "Die MAGA-Gang versucht verzweifelt, den Jungen, der Charlie Kirk ermordet hat, als jemand anderen als einen von ihnen darzustellen, und unternimmt alles, um daraus politisches Kapital zu schlagen."

Daraufhin hat Brendan Carr, der Vorsitzende der US-amerikanischen Rundfunkbehörde FCC, Drohungen gegen ABC und Kimmel ausgesprochen, wie die Variety meldete.

meldete. Im nächsten Schritt gab die Mediengruppe Nexstar am Mittwoch bekannt, dass sie Kimmels Show mit ihren landesweiten TV-Stationen bis auf Weiteres nicht mehr verbreiten würde, wie Deadline meldete.

meldete. Danach pausierte ABC die Produktion von Jimmy Kimmel Live!

Schock in der Medienwelt: Warum die Absetzung für so viel Aufsehen sorgt

US-Präsident Donald Trump bezeichnete die Absetzung von Jimmy Kimmel in einem Post bei Truth Social laut BBC als "großartige Neuigkeiten für Amerika". Anderswo regte sich jedoch scharfe Kritik an dem Schritt. Zahlreiche Politiker:innen und Stars meldeten sich in den sozialen Medien. Die US-Autorengewerkschaft WGA und die Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA verurteilten den Schritt. In dem Statement des 160.000 Mitglieder starken Schauspielverbandes heißt es laut Deadline :

Die Demokratie lebt von der Äußerung unterschiedlicher Standpunkte. Die Entscheidung, die Ausstrahlung von Jimmy Kimmel Live! auszusetzen, ist eine Form der Unterdrückung und Vergeltung, die die Freiheiten aller gefährdet.

Die Absetzung von Jimmy Kimmel Live! wird als Angriff auf die Meinungsfreiheit gewertet

Die vorübergehende Absetzung von Jimmy Kimmel Live! folgt auf eine Reihe von Schritten seit der zweiten Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten, die als Bedrohung der Meinungsfreiheit interpretiert werden können. Dazu gehören millionenschwere Verleumdungsklagen von Donald Trump gegen ABC News, das Wall Street Journal und kürzlich The New York Times.

Die Nachricht von Jimmy Kimmels Absetzung schlägt so hohe Wellen, weil sie von liberaler Seite als extreme Einflussnahme der Politik in die Meinungsfreiheit im amerikanischen Medienbetrieb wahrgenommen wird. Dass Shows wegen schlechter Quoten abgesetzt werden, ist normal. Dass Shows wegen der politischen Äußerungen ihrer Hosts enden, und zwar nach Drohgebärden politischer Institutionen, ist wesentlich seltener. Erst recht, wenn es sich, wie bei Kimmel, um eines der bekanntesten Gesichter der US-Medienbranche handelt. Dies führt in Verbindung mit der Häufung der Einflussnahme zum Aufschrei nicht nur in den USA.

Ein Post des Demokraten Adam Schiff wurde bei X vielfach geteilt:

Auch der Deutsche Journalistenverband verurteilte die Absetzung in einem Statement vom 18. September: "Dass Trump und sein MAGA-Gefolge aus allen Rohren gegen Medienschaffende schießen, erinnert an das Gebaren autokratischer Machthaber."



Jimmy Kimmel ist nicht der einzige Trump-Kritiker, der abgesetzt wird

Im Juli wurde überdies bekannt, dass der US-Sender CBS die Late-Night-Sendung The Late Show with Stephen Colbert nach Auslaufen des Vertrages im Mai 2026 ersatzlos absetzen wird. Genau wie Jimmy Kimmel gilt auch Colbert als scharfer Kritiker Trumps im amerikanischen Comedy-Betrieb. Der Sender hatte die Absetzung damals mit den hohen Produktionskosten der Show begründet.

Warum wird mit Boykotts gegen Disney gedroht?

Neben der Kritik am Vorgehen von ABC häufen sich seit der vergangenen Nacht auch Boykott-Aufrufe gegen ABC, die Streaming-Dienste Hulu und Disney+ sowie den Disney-Konzern als Ganzes. Das berichtet Newsweek . So teilte beispielsweise der politische Kommentator Brian Krassenstein einen Boykott-Aufruf bei X (ehemals Twitter), der über 7.000-mal geteilt wurde.

Dass sich die Aufrufe nicht nur gegen ABC, sondern auch Disney richten, liegt daran, dass ABC zum Disney-Konzern gehört. Laut Quellen der New York Times wurde die Entscheidung zur Pausierung von Kimmels Show von Disney-CEO Bob Iger und TV-Chefin Dana Walden getroffen.

Ob die Boykott-Aufrufe konkrete Folgen haben werden, ist noch nicht absehbar.

Nach Kimmel: Welche Shows sind in Gefahr?

Schon Colberts geplante Absetzung wurde bei einigen Medienbeobachtern als Angriff auf die Meinungsfreiheit gewertet . Donald Trump hatte die Nachricht damals bei Truth Social bereits mit einer Drohung gegen Kimmel kommentiert:

Man munkelt – und es ist ein starkes Wort –, dass Jimmy Kimmel der Nächste ist, der im 'Wettbewerb der talentlosen Late-Night-Shows' fliegt, und dass kurz darauf auch [Jimmy] Fallon gehen wird.

In seinem Post zur Absetzung von Jimmy Kimmel holte Trump gegen die verbliebenen Late-Night-Hosts aus, Jimmy Fallon und Seth Meyers:

Das lässt Jimmy und Seth, zwei totale Verlierer, bei Fake News NBC zurück. Ihre Einschaltquoten sind auch miserabel. Mach es, NBC!!!

Ob The Tonight Show Starring Jimmy Fallon und Late Night with Seth Meyers tatsächlich in Gefahr sind, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt unklar. Dasselbe gilt für Jon Stewarts Satiresendung The Daily Show bei Comedy Central.

Late-Night-Shows kämpfen in den USA seit Jahren mit sinkenden Einschaltquoten, während die Monologe von Colbert, Kimmel und Co. bei YouTube täglich millionenfach aufgerufen werden. Sparmaßnahmen könnten als Vorwand genutzt werden, um politischem Druck nachzukommen. Allerdings handelt es sich dabei um Spekulation.

Wie geht es mit Jimmy Kimmel weiter?

Jimmy Kimmel Live! wurde nicht dauerhaft abgesetzt. Es besteht also noch die Möglichkeit, dass Kimmel wieder auf Sendung geht. Möglich ist, wie Vulture hervorhebt, dass ABC und Disney die Zeit nutzen, um eine angemessene Antwort zu formulieren und die Stimmung zu beruhigen. Oder aber, wie Vultures TV-Reporter Joe Adalian schreibt, dass die Maßnahmen vom Mittwoch nur ein Vorbote dafür sind, dass ABC Jimmy Kimmel Live! komplett absetzt.